Shrnutí trhů: Dolar nejsilnější od května 2025, automobilové akcie pod tlakem (18.06.2026)

📈 Trhy (indexy, FX, komodity)
- Futures v eurozóně se odrážejí, zatímco regionální rozdíly se prohlubují: Široké evropské indexové futures zaznamenávají smíšené oživení, v čele s Euro Stoxx 50 (EU50: +0,82 %), vedle solidních zisků ve Francii (FRA40: +0,63 %) a Německu (DE40: +0,52 %). Regionální zaostávající trhy však výrazně zatěžují periferii. Španělský IBEX 35 (SPA35: -0,66 %) a polský WIG20 (W20: -1,30 %) klesají nejhlouběji do červených čísel.
- Euro Stoxx 50 se štěpí kvůli výrazným sektorovým rozdílům: Evropské trhy jsou silně roztříštěné. Průmysl a technologie vedou růstový blok díky silným ziskům společností Airbus (AIR.FR: +2,43 %), Schneider Electric (SU.FR: +2,18 %) a výrobce čipů Infineon (IFX.DE: +3,57 %). Naopak silný prodejní tlak dopadá na sektor zbytné spotřeby a materiálů, které táhne níže výrazný propad automobilového segmentu a chemický gigant BASF (BAS.DE: -3,29 %).
- FX – dolar prudce roste po jestřábím obratu FOMC: Index amerického dolaru prudce vzrostl (USDIDX: +0,3 %) na nejvyšší úroveň od května 2025 po včerejším nečekaně jestřábím dot plotu Fed a „zelené“ od Donalda Trumpa pro možné zvyšování sazeb. Skandinávské měny (USDSEK, USDNOK: +1,0 %) a švýcarský frank (USDCHF: +0,7 %) dnes patří mezi nejslabší. Libra prohloubila ztráty po ponechání sazeb ze strany BoE (GBPUSD: -0,5 %), zatímco EURUSD klesl o 0,35 % na 1,1460.
- Energie – ropa stabilní, zemní plyn roste: Ropa mírně prohloubila nedávné ztráty. Futures na Brent (OIL) klesají o 0,35 % na 74,70 USD za barel, protože geopolitická prémie slábne. Naopak futures na zemní plyn (NATGAS) přidávají 1,4 %.
- Drahé kovy – síla dolaru tlačí na zlato i stříbro: Drahé kovy se obchodují v červených číslech a čelí silnému protivětru ze strany rostoucích reálných výnosů a dominantního dolaru. Zlato (GOLD) kleslo o 0,3 % na 4 244 USD za unci, zatímco stříbro (SILVER) propadlo o 1,5 % na 66,91 USD za unci.
USDIDX (týdenní interval) se obchoduje na nejvyšší úrovni od května 2025. Podporuje ho jestřábí dot plot Fed, přičemž téměř polovina tvůrců měnové politiky očekává zvýšení sazeb před koncem roku 2026. Síla dolaru vytváří tlak na pokles zlata (GOLD, žlutá, invertovaná). Zdroj: xStation5
🏢 Firemní zprávy
- Airbus odolává makroekonomickému poklesu díky zvýšení doporučení od Kepler: Akcie Airbus (AIR.FR) vzrostly o 2,8 % na 192,24 EUR poté, co Kepler Cheuvreux zvýšil doporučení na Buy s cílovou cenou 212 EUR. Analytici uvedli, že zmírnění geopolitického napětí a nižší náklady na palivo podpoří letecký průmysl. Dlouhodobý sentiment navíc posílilo využívání letounů A350 společností Qantas na ultradlouhých trasách a kapitálová injekce KKR ve výši 1,4 miliardy USD do leasingu letadel.
- Automobilové akcie dál prudce klesají po varování BMW: Šokující varování před poklesem zisku ze strany BMW (BMW.DE: -4,23 % na 59,61 EUR) kvůli propadu čínského trhu dál silně zasahuje automobilový sektor. Přímý přenos negativního sentimentu stáhl níže Mercedes-Benz Group (MBG.DE: -4,56 % na 44,62 EUR) a Stellantis NV (STLAM.IT: -3,65 % na 5,57 EUR). Volkswagen (VOW3.DE: -2,45 % na 84,42 EUR) klesl poté, co jeho virtuální valná hromada nedokázala uklidnit investory.
- Carrefour padá po varování JPMorgan: Akcie Carrefour (CA.FR) se propadly o 6,5 % na 15,38 EUR poté, co JPMorgan zařadil francouzský maloobchodní řetězec na seznam Negative Catalyst Watch před červencovými tržbami a ponechal doporučení Sell. Analytici z Wall Street jako hlavní faktory uvádějí možné snížení odhadů zisku za 1. pololetí, silnou domácí konkurenci a široký globální risk-off sentiment.
- Akcie Edenred prudce rostou po spekulacích o převzetí: Akcie francouzského poskytovatele zaměstnaneckých benefitů vzrostly v Paříži o více než 16 % na 24,07 EUR po zprávách, že britská private equity společnost BC Partners zvažuje nabídku na převzetí. Analytici uvádějí, že silný cash flow a nízký dluh dělají ze společnosti Edenred velmi atraktivní cíl navzdory regulačním rizikům, což naznačuje oportunistickou valuaci.
- L'Oréal prohlubuje sázku na Indii akvizicí Innovist: Francouzský kosmetický gigant L'Oréal (OR.FR) se dohodl na koupi většinového podílu ve společnosti Innovist, digitálně orientované mateřské firmě populárních indických značek Bare Anatomy a Chemist at Play, které staví na vědeckém přístupu. Innovist se stane součástí divize Consumer Products Division společnosti L'Oréal, čímž nadnárodní firma získá přímý přístup na rychle rostoucí indický kosmetický trh v hodnotě 20 miliard USD.
- Tesco klesá po slabších tržbách v Británii za 1. čtvrtletí: Akcie Tesco Plc (TSCO.UK) klesly o více než 2,5 % na 445,00 p po zveřejnění slabšího než očekávaného růstu srovnatelných tržeb ve Spojeném království o 1,8 %. Slábnoucí inflace potravin a špatné počasí zasáhly velkoobchodní divizi Booker (-3,2 %). Management však ponechal výhled provozního zisku pro fiskální rok 2026/2027 na úrovni 3,0–3,3 miliardy GBP, podpořený silnými tržbami v Irsku (+3,3 %) a prudkým růstem online poptávky (+17,4 %).
Dnešní volatilita v sektorech Stoxx 50 (EU50). Zdroj: XTB Research
🌍 Ekonomika a politika
- USA a Írán podepsaly historickou předběžnou mírovou dohodu: Americký prezident Donald Trump a íránský prezident Pezeshkian podepsali 14bodové memorandum o porozumění (MoU), které zastavuje vojenské operace a vytváří 60denní prostor pro vyjednání konečné dohody. Írán umožní okamžitý a bezpoplatkový průjezd komerčních lodí přes Hormuzský průliv po dobu 60 dní výměnou za okamžité výjimky ze sankcí amerického ministerstva financí na vývoz ropy.
- BoE ponechává bankovní sazbu na 3,75 % navzdory volatilitě na Blízkém východě: MPC Bank of England hlasoval v poměru 7 ku 2 pro ponechání úrokových sazeb na 3,75 %. Dva jestřábí členové však prosazovali zvýšení sazeb o 25 bazických bodů. Přestože celková inflace CPI klesla na 2,8 %, výbor varoval, že inflace pravděpodobně později v letošním roce vzroste kvůli volatilním energetickým trhům a možným sekundárním efektům při vyjednávání mezd.
- SNB ponechává sazbu na 0 % a mírně zvyšuje inflační výhled: Swiss National Bank ponechala svou čtvrtletní úrokovou sazbu na 0,0 %, což znamená celý rok beze změny měnové politiky. Přestože energetický šok z Blízkého východu zvýšil květnovou inflaci CPI na 0,6 %, inflace zůstává pohodlně v rámci cílového pásma 0–2 %. SNB mírně zvýšila své inflační prognózy na 0,6 % pro roky 2026/2027 a 0,7 % pro rok 2028, zatímco odhad růstu HDP pro rok 2026 ponechala na 1,0 %.
- Schlegel slibuje devizové intervence proti síle franku: Předseda SNB Martin Schlegel zlehčil sekundární inflační efekty, ale vyjádřil zvýšenou připravenost intervenovat na devizovém trhu s cílem omezit rychlé posilování švýcarského franku. Členové bankovní rady uvedli, že domácí oživení zůstává solidní a ekonomiku chrání vodní a jaderná energetika před energetickými šoky. Křehký globální růst a napětí na Blízkém východě však přetrvávají jako klíčová vnější rizika.
- Norges Bank volí jestřábí ponechání sazeb na 4,25 %: Norská centrální banka ponechala svou základní sazbu beze změny na 4,25 %, ale zpřesnila explicitní výhled na další zvýšení sazeb na některém z nadcházejících zasedání. Aktualizovaná trajektorie sazeb byla revidována směrem nahoru a nyní předpokládá vrchol sazby na 4,55 % do konce roku, oproti 4,35 % v březnu, s cílem zkrotit přetrvávající inflaci.
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