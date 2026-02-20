Shrnutí trhů: Evropa se vrací do zelených čísel 🇪🇺 📈 Podnikatelská aktivita konečně zrychluje ❓

Ekonomika a měny:
- Mzdy v eurozóně: Vyjednané mzdy v eurozóně vzrostly o 3 % ve 4. čtvrtletí 2025, což odpovídá širším ukazatelům růstu mezd.
- Maloobchodní tržby ve Velké Británii: Tržby v lednu vzrostly o 4,5 % meziročně a o 1,8 % meziměsíčně, což je nejvyšší nárůst za téměř dva roky. Nárůst vedl sektor nepotravinářského zboží (+5,3 %), zatímco obchodní domy zaznamenaly pokles (-1,3 %). Prodej pohonných hmot zůstal stabilní.
- Německý PPI: Ceny výrobců v lednu klesly o 3,0 % meziročně (-0,6 % meziměsíčně), což bylo způsobeno především poklesem nákladů na energii o 11,8 %. Bez započítání energie PPI ve skutečnosti vzrostl o 1,2 % meziročně. Zatímco investiční zboží a drahé kovy (+68,2 %) zdražily, ceny potravin klesly o 1,3 % (zejména máslo o -43,7 % a vepřové maso o -14,1 %).
- PMI eurozóny: Kompozitní PMI vzrostl v únoru na 51,9 (nejvyšší hodnota za poslední 3 měsíce). Výroba dosáhla 44měsíčního maxima (50,8 bodů) a stala se hlavním motorem růstu. Zatímco objednávky rostou, zaměstnanost mírně poklesla. Náklady na vstupy rostou nejrychlejším tempem za téměř tři roky, ale inflace prodejních cen se zpomalila díky rostoucímu optimismu podnikatelů.
- Devizový trh: Nejvýraznější pohyb zaznamenala britská libra (GBP), která se odrazila od nedávných minim díky solidním údajům o maloobchodním prodeji (GBPUSD: +0,1 % po čtyřdenním poklesu; EURGBP: -0,1 %; GBPJPY: +0,3 %). Novozélandský dolar (NZD) zaostával (NZDUSD: -0,3 %) pod tlakem politických rizik souvisejících s Íránem (která ovlivňují také AUD) a komentářů šéfa RBNZ ohledně „růstu bez inflace“. Jinak zůstává volatilita devizových trhů utlumená (EURUSD beze změny na 1,176; USDIDX: +0,05 %).
Volatilita na devizovém trhu dnes zřídka překračuje 0,1 %. Zdroj: xStation5
Indexy a společnosti:
- Evropské indexy: Trhy končí týden s velkým optimismem díky silným údajům PMI (EU50: +0,2 %). Zisky vedou Francie a Španělsko (+0,8 %), v plusu je také DAX (+0,2 %). Polský index W20 klesl o 0,35 %, především kvůli výprodejům akcií společností Kruk (-6 %) a Allegro (-3 %).
- Aston Martin: Vydal další varování ohledně zisku, ve kterém uvedl, že ztráta EBIT v roce 2025 překročí předpokládaných 184 milionů liber. Tržby klesly o 10 % a hodnota akcií se za poslední rok snížila na polovinu. Dohoda v hodnotě 50 mil. GBP o trvalých právech na pojmenování F1 přinesla určitou finanční úlevu, ale americká cla a vysoký dluh zůstávají významnými překážkami.
- Air Liquide: Akcie vzrostly o 3,6 % po překonání očekávaných zisků. Společnost zvýšila dividendu o 12 % (3,70 EUR) a stanovila nový cíl zlepšení marže o +100 bazických bodů do roku 2027. Provozní zisk vzrostl o 3,5 % a čistý dluh klesl o téměř 9 %.
- Siegfried Holding: Akcie klesly o 7,8 % kvůli slabým výhledům na rok 2026. Navzdory solidnímu EBITDA za rok 2025 investory vyděsily negativní volné cash flow a nižší než očekávaná dividenda. Analytici považují výhled za konzervativní, dokud nebude uzavřena velká farmaceutická smlouva.
- Moncler: Akcie vzrostly o 13 % díky výsledkům, které výrazně překonaly odhady. Úspěch byl poháněn Asií (+11 %) a silnou poptávkou po značkách Moncler a Stone Island. Tržby (3,13 mld. EUR) a dividendy (1,40 EUR) překonaly očekávání, což pozvedlo celý sektor luxusního zboží (LVMH, Hermes).
Nárůst ochoty podstupovat riziko má negativní dopad na defenzivnější sektory (zdravotnictví, energetika, některé spotřební zboží). Zdroj: Bloomberg Finance LP
Denní shrnutí: Nejvyšší soud zastavil Trumpova cla – ale na jak dlouho?
Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)
Zklamání pro Trumpa, odolnost pro ostatní: Pravda o HDP USA 🇺🇸
Akcie GRAIL se propadají po výsledcích studie NHS-Galleri: hlavní cíl splněn nebyl
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.