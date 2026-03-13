Bitcoin roste o 3 % a pokouší se o obrat trendu 📈

Bitcoin dnes posiluje téměř o 3 % a dostává se nad úroveň 72 000 USD, a to navzdory smíšenému sentimentu na globálních trzích. Při pohledu na denní graf lze pozorovat určité podobnosti s medvědím trhem v roce 2022.
- V roce 2021 začaly poklesy v listopadu a v roce 2022 vstoupil Bitcoin do plnohodnotného medvědího trhu, který přinesl tři silné klesající impulsy.
- V roce 2025 začaly poklesy v říjnu a zatím jsme zaznamenali dva silné klesající impulsy, přičemž cena se aktuálně obchoduje o více než 40 % pod historickým maximem.
- Mezi těmito vlnami poklesu se vytvořila formace vlajky, která obvykle signalizuje pokračování klesajícího trendu.
- Podobná formace se zřejmě vytváří i nyní, přičemž klíčová rezistenční zóna leží mezi 73 000 a 75 000 USD. Trvalejší průraz nad toto pásmo by mohl otevřít prostor pro spekulace o obratu trendu.
- Pokud by se scénář z roku 2022 v určité podobě zopakoval, mohl by se Bitcoin potenciálně dostat nad denní EMA 200 kolem února 2027.
Zdroj: xStation5
Zajímavé je, že v roce 2022 Bitcoin nakonec propadl pod EMA 200 (červená linie), což spustilo závěrečnou vlnu panických výprodejů. Aktuálně se cena obchoduje přesně na úrovni týdenního EMA 200 (červená linie). Pokud by z těchto úrovní začal pokles a byl by procentuálně podobný propadu z podzimu 2022, mohli bychom očekávat pokles o 40 až 50 %, tedy potenciálně směrem do pásma 35 000 až 40 000 USD.
Naopak návrat nad 75 000 USD a 80 000 USD by mohl naznačovat silnou akumulaci a možný pokus o obrat současného trendu.
Zdroj: xStation5
