Shrnutí trhů: Evropské akcie klesají v očekávání rozhodnutí Fedu a výsledků velkých technologických společností 📉

Evropské indexy se obchodují v mínusu, přičemž index DAX oslabil o více než 0,2 %. Investoři vyhodnocují výsledkovou sezónu a očekávají dnešní rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, stejně jako výsledky významných amerických technologických společností, které budou zveřejněny po uzavření burzy. Americké indexové futures rovněž mírně oslabují. Evropská výsledková sezóna začala nerovnoměrně a investoři hledají signály, jak by se vyšší ceny energií v důsledku konfliktu s Íránem mohly promítnout do inflace a marží podniků. Evropa zůstává citlivější na rostoucí ceny ropy a plynu než USA kvůli nižším domácím zásobám energie. Trh očekává, že silnější inflační tlaky v Evropě by mohly zvýšit pravděpodobnost opatrnější reakce centrálních bank v nadcházejících dnech.
Index Stoxx 600 se v raném obchodování pohyboval v podstatě beze změny, což odráží opatrný tržní tón před klíčovými rozhodnutími centrálních bank. Akcie UBS rostou po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí, podporovány silnou aktivitou v oblasti investičního bankovnictví, která posiluje očekávání ohledně výplat akcionářům. Deutsche Bank oslabila v důsledku obav souvisejících s její expozicí vůči komerčním nemovitostem, což investorům připomnělo rizika v bankovním sektoru.
Akcie společnosti Adidas silně posilují po lepších než očekávaných čtvrtletních výsledcích a potvrzení celoročního výhledu, podpořených poptávkou po produktech pro fotbal, běh a trénink. Investoři zvažují riziko prodlouženého konfliktu mezi USA a Íránem oproti rozhodnutí Spojených arabských emirátů vystoupit z OPEC+, což by mohlo postupně zvýšit nabídku ropy, i když je nepravděpodobné, že by to rychle vyřešilo napětí v nabídce. Mezi nejslabší sektory v dnešní evropské seanci patří luxusní zboží, maloobchod, průmysl a veřejné služby.
DE40 (D1)
Pokud se podíváme na německé futures DAX (DE40), ceny se stáhly pod 4100 bodů a opět testují 200denní exponenciální klouzavý průměr (EMA200, červená čára).
Zdroj: xStation5
Ropa, inflace a centrální banky
Ceny ropy zůstávají na vysoké úrovni, protože trh i nadále zohledňuje riziko dlouhodobé blokády Íránu a možných výpadků dodávek z oblasti Perského zálivu. Riziko inflace zůstává klíčovým faktorem pro dluhopisové trhy, jelikož vyšší ceny energií mohou vyvíjet tlak na výnosy a komplikovat snahy centrálních bank o uvolnění měnové politiky. Očekává se, že Fed ponechá úrokové sazby beze změny, ačkoli se na trhu nadále diskutuje o možnosti budoucích zvýšení, pokud se inflace způsobená cenami energií ukáže jako přetrvávající.
Měny a dluhopisy
Americký dolar posiluje v kontextu vysokých cen ropy, zatímco euro vůči dolaru zůstává slabší. Devizový trh vnímá úroveň 1,17 u páru EUR/USD jako klíčový benchmark pro sentiment související s vývojem na Blízkém východě. Výnosy dluhopisů eurozóny mírně vzrostly před zasedáním Evropské centrální banky a nadcházející makroekonomická data mohou dále ovlivnit cenotvorbu na dluhovém trhu.
Komodity
Ropný trh se nadále soustředí na mírová jednání, vývoj v Hormuzském průlivu a údaje o zásobách v USA, které mohou naznačit, jak rychle zásoby klesají. Cena zlata mírně klesá, i když přetrvávající geopolitická nejistota nadále podporuje investiční poptávku a nákupy centrálních bank. Goldman Sachs zachoval pozitivní výhled na zlato a poukázal na potenciál, že ceny do konce roku dosáhnou 5 400 USD za unci.
Hlavní události ve světě podniků
Společnost AstraZeneca hlásí růst tržeb a zisků díky silným prodejům léčiv pro onkologii a vzácná onemocnění. Společnost Kone se dohodla na akvizici TK Elevator za přibližně 24 miliard dolarů, což by mohlo vytvořit největšího výrobce výtahů na světě z hlediska tržeb. Společnost GlaxoSmithKline (GSK) zlepšila výsledky díky silnému prodeji specializovaných léků a oznámila vyšší dividendu pro rok 2026. Společnost TotalEnergies zvyšuje výnosy pro akcionáře, a to díky silnějším ziskům spojeným s konfliktem na Blízkém východě.
Banky Santander, Lloyds a Deutsche Bank oznámily lepší výsledky, i když investoři se nadále soustředí na úvěrovou kvalitu a makroekonomická rizika v bankovním sektoru.
Deutsche Bank (DBK.DE), časový rámec D1
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.