Shrnutí trhů 📈 Evropské indexy rostou navzdory napětí mezi Íránem a USA

Navzdory nejistotě kolem dalšího vývoje konfliktu na Blízkém východě a počátečním komentářům Íránu, který odmítl návrh na příměří a místo toho požaduje úplné ukončení konfliktu a zastavení útoků, evropské akciové indexy rostou. Německý DAX přidává 1,5 %, přičemž futures na DE40 se dostaly nad 23 200 bodů. Britský FTSE a francouzský CAC 40 rovněž rostou o téměř 1,3 %, zatímco polský WIG20 regionu dominuje zisky přesahujícími 2 %.
- Komentáře prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové naznačují, že banka zatím není připravena jednat ani jedním směrem a bude potřebovat čas k vyhodnocení situace. Pro ECB bude klíčové, do jaké míry se vyšší ceny energií promítnou do cen zboží a služeb, což je efekt, který zůstává obtížně odhadnutelný.
- Data o inflaci ve Spojeném království dopadla mírně nad očekávání, když CPI vzrostl na 3,2 % meziročně oproti očekávaným 3,1 %, zatímco indexy cen výrobců PPI klesly více, než se čekalo. V Německu index podnikatelského klimatu Ifo překvapil pozitivně hodnotou 86,4 oproti očekávání 86,2, i když mírně zaostal za předchozí hodnotou 86,7. EUR/USD dnes klesá na 1,158, zatímco dolarový index USDIDX roste na 99,2 po předchozím poklesu z úrovní kolem 100.
- Ceny dovozu do USA vzrostly o 1,3 % oproti očekávaným 0,6 % a předchozím 0,2 %, zatímco ceny vývozu se zvýšily o 1,6 % oproti očekávaným 0,6 % a předchozím 0,6 %. Běžný účet dosáhl hodnoty -190 miliard USD oproti očekávaným -208 miliardám USD a předchozím -226 miliardám USD.
- Stříbro dnes roste téměř o 1 % na 72 USD za unci, zatímco zlato posiluje o téměř 1,4 % a překonává 4 550 USD za unci.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.