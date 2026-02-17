Shrnutí trhu: Evropské indexy rostou navzdory slabosti na Wall Street 🚩 Německý ZEW pod očekáváním

Nálada na evropských trzích je převážně optimistická, tři hlavní indexy – FTSE, DAX a CAC40 – zaznamenávají mírné zisky; akcie komoditního sektoru si vedou obzvláště dobře. Současně futures na americké indexy naznačují nižší otevření na Wall Street, přičemž US500 a US100 klesly přibližně o -0,1 % až -0,3 %.
Německý ekonomický sentiment ZEW byl výrazně pod prognózami, zatímco eurozóna zaznamenala mírný pokles oproti předchozímu měsíci. Dříve německý index CPI inflace vykázal meziroční nárůst o 2,1 % a meziměsíční pokles o -0,1 %, což odpovídá očekáváním. Údaje o trhu práce ve Velké Británii byly slabé: míra nezaměstnanosti vzrostla z 5,1 % na 5,2 % a změna zaměstnanosti vykázala pokles o 11 tisíc pracovních míst (ačkoli se očekával pokles až o 20 tisíc).
- Eurozóna – index očekávání ZEW: 39,4 (předchozí: 40,8)
- Německo – aktuální podmínky ZEW: -65,9 (prognóza: -65,9, předchozí: -72,7)
- Německo – ekonomický sentiment ZEW: 58,3 (prognóza: 65,2, předchozí: 59,6)
Stříbro kleslo o více než 2 %, zatímco zlato ustoupilo o 1 % na 4 930 USD za unci. Nálada na kryptoměnovém trhu zůstává velmi slabá; ethereum se obchoduje pod 2 000 USD a bitcoin se konsoliduje poblíž 68 000 USD.
Nejnovější průzkum Bank of America Fund Manager Survey (únor 2026) naznačuje, že globální investoři zůstávají „rozhodně optimističtí“, ale další růst cen aktiv v 1. čtvrtletí bude stále obtížnější. Průzkum zahrnuje přibližně 200–400 institucionálních správců fondů (hedge fondy, penzijní fondy a podílový fondy), kteří spravují stovky miliard dolarů.
- Nadvážení komodit je na nejvyšší úrovni od května 2022.
- Nadvážení akcií je na nejvyšší úrovni od prosince 2024.
- Největší optimismus ohledně firemních zisků od srpna 2021, přesto rekordní podíl investorů tvrdí, že firmy „přeinvestovávají“
- Jako největší riziko je uváděno prasknutí bubliny umělé inteligence
- Long gold je nejoblíbenější obchod
- Rekordní krátké pozice v americkém dolaru – nejvíce medvědí postoj od roku 2012. Investoři jsou vůči USD výrazně negativní kvůli narativu o de-dolarizaci (který není plně podložen daty) a holubičími očekáváními ohledně Fedu.
V roce 2026 by se dolar mohl stále odrazit, například pokud se zlepší situace na americkém trhu práce nebo pokud se jiné významné centrální banky v reakci na oslabení makroekonomických dat přikloní k holubičí politice.
Zdroj: xStation5
