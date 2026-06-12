Shrnutí trhů: Inflace roste a přichází deeskalace. Aerolinky mažou ztráty

- Evropské trhy znovu získávají část optimismu, i když ocenění zůstávají nejistá.
- V odpolední seanci si nejlépe vede kontrakt SPA35, který roste o 0,7 %. Zaostává NED25, který klesá o více než 0,5 %. EU50 ztrácí 0,5 %. V celé Evropě je mezi futures na hlavní indexy nejvýkonnější W20, který roste přibližně o 2 %.
- Deeskalační rétorika D. Trumpa ve čtvrtek podpořila odraz po prudkých ztrátách z přelomu tohoto a minulého týdne. Navzdory pozitivním impulzům a lepší náladě dnes kupcům dochází momentum.
- Francouzský výrobce podvodních dronů Exail Technologies se nedokázal dohodnout s ICG na ocenění svých dluhopisů. Akcie klesají o více než 10 %.
- Rostoucí inflace ve Francii podporuje ocenění módních a luxusních společností, které mají tradičně mnohem lepší schopnost bránit a rozšiřovat marže v inflačním prostředí.
- LVMH a Hermès rostou o více než 4 %.
- Klesající ceny ropy a pohonných hmot podporují ocenění evropských aerolinek. Lufthansa roste o více než 6 %, zatímco Ryanair přidává kolem 4 %.
- Air France navíc podporují jednání o koupi EasyJetu. Francouzský dopravce roste až o 9 %.
- Rolls-Royce a Safran rostou téměř o 4 %. Důvodem je zpráva Berenbergu, která poukazuje na výrazné zlepšení počtu hodin strávených ve vzduchu na jeden motor.
- Evropští výrobci automobilů zaznamenávají silné zisky. Stellantis, Renault a Volkswagen rostou o 3 % až 6 %.
- Jde o reakci na otevřený dopis Evropské komisi, podle kterého by EU měla přijmout transparentní systém „Made in Europe“. Ten by zvýhodňoval vozidla, u nichž 70 % hodnoty pochází z Evropy.
- Z Evropy dorazila silná dávka makroekonomických dat, zejména k inflaci.
- Květnová inflace v Německu, Francii a Španělsku dopadla v souladu s očekáváními, ale zůstává mírně zvýšená. Meziroční HICP činil 2,7 %, 2,8 % a 3,6 %.
- Ve Velké Británii ekonomický růst zpomalil na 1,2 % y/y. Průmyslová výroba klesla o 0,2 %.
- Mezi energetickými komoditami zůstává v centru pozornosti ropa, která prodlužuje včerejší poklesy. Brent ztrácí téměř 2 % a nachází se na úrovni 87 USD.
- Mezi kovy posilují palladium a měď, a to přibližně o 2 %.
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