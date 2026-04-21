Shrnutí trhů: Naděje na obnovení jednání mezi USA a Íránem zlepšují sentiment ⚡

Evropská seance dnes přináší převážně mírné zisky: index STOXX 600 roste přibližně o 0,1 %, DE40 přidává 0,42 %, EU50 je výše o 0,29 %, FRA40 roste o 0,27 %, IBEX 35 posiluje o 0,70 % a FTSE 100 o 0,13 %, zatímco ITA40 a SUI20 mírně klesají. Hlavním faktorem podporujícím sentiment zůstávají naděje na obnovení jednání mezi USA a Íránem a možné prodloužení příměří, což po slabším začátku týdne podporuje chuť k riziku. Investoři však nezapočítávají scénář úplné deeskalace, protože se blíží datum vypršení příměří a riziko narušení dodávek ropy dál doléhá především na energeticky náročnější evropské ekonomiky.
Proto je dnešní oživení spíše umírněné a připomíná více selektivní uzavírání medvědích pozic než silný risk-on pohyb. Na měnovém trhu dolar mírně posiluje, když index USDIDX roste o 0,25 %, zatímco EURUSD klesá o 0,23 %, což naznačuje, že část kapitálu zůstává v defenzivnější části trhu. Ropa si vede relativně dobře, když ceny Brentu a WTI rostou o 1,08 % a 0,99 %, širší příběh se ale dál točí kolem možného pokroku v mírových jednáních. Nejlépe si dnes vedou sektory technologií, utilit, energetiky a financí, které rostou o 0,96 %, 0,91 %, 0,61 % a 0,59 %.
Slabší výkon naopak vykazují sektory základní spotřební zboží, zdravotnictví a komunikačních služeb.
Sektorové změny v Evropě z pohledu intraday výnosů. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Informace o společnostech:
- Royal Unibrew zaznamenává výrazné ztráty — více než 20 % — poté, co oznámila, že licence na stáčení produktů PepsiCo v Dánsku, Finsku a Pobaltí vyprší na konci roku 2028. Tento byznys přitom tvoří přibližně 13 % čistých tržeb skupiny.
- Thales je pod tlakem po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí, protože navzdory 27% organickému růstu obranných zakázek na celkových 4,65 miliardy EUR trh zaznamenal, že celkový objem zakázek zaostal za konsenzem ve výši téměř 4,85 miliardy EUR. Zároveň Thales potvrdil svůj celoroční výhled a tržby vzrostly na 5,32 miliardy EUR, čímž překonaly očekávání analytiků. Reakce trhu tak působí spíše jako výběr zisků po silné rally sektoru než jako změna dlouhodobého trendu.
- Puig zůstává v centru pozornosti po zprávách, že Estée Lauder spolupracuje s JPMorgan na finančním balíčku v hodnotě přibližně 5 miliard EUR pro možnou nabídku na převzetí této španělské skupiny.
- V Londýně poutá pozornost také Associated British Foods, která se rozhodla vyčlenit Primark ze svého potravinářského byznysu a uvést obě společnosti samostatně na Londýnskou burzu.
Volatilita u dalších hlavních instrumentů. Zdroj: xStation
Graf dne 📈Bitcoin se odráží nad 76 tis. USD a snaží se otočit trend (21.04.2026)
Ropná nervozita v Asii sílí 🛢️
Velký obrat na Wall Street: J.P. Morgan výrazně zvedla výhled pro S&P 500 📈
Ekonomický kalendář: V centru makro pozornosti jsou německý ZEW a americké maloobchodní tržby 🔎
