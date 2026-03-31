Shrnutí trhů: Opatrný optimismus v Evropě, inflace vyšší, ale pod očekáváním

- Evropské trhy si před otevřením americké seance vedou poměrně dobře. Téměř všechny hlavní indexy vykazují viditelné zisky kolem 1 %. V čele stojí polský WIG20 a italský FTSE MIB, jejichž futures rostou o 1,8 %, respektive 1,3 %. FTSE 100, DAX a CAC 40 snižují zisky futures přibližně na 1 %. Relativně zaostává Švýcarsko a Nizozemsko, kde hlavní indexy posilují o 0,8–0,9 %.
- Panevropský index STOXX 600 roste zhruba o 0,6 %.
- Trh dostává od Donalda Trumpa smíšené signály ohledně povahy dalšího angažmá na Blízkém východě.
- Prezident říká, že je připraven operaci ukončit i bez toho, aby nejprve došlo k obnovení provozu v Hormuzském průlivu, zatímco do regionu jsou současně nasazovány další jednotky.
- Investoři zaměření na evropský ekonomický výhled dnes obdrželi rozsáhlou sérii makroekonomických dat ze starého kontinentu:
- Německé maloobchodní tržby v únoru klesly o 0,6 %, čímž zklamaly očekávání růstu o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti v Německu zůstala beze změny na 6,3 %.
- Konečná data o inflaci ve Francii ukázala mírný růst na 1,7 % meziročně. Spotřebitelské výdaje ve Francii výrazně klesly o 1,4 %.
- Ekonomický růst ve Velké Británii dopadl v souladu s očekáváním na 1 % meziročně.
- Inflace v eurozóně byla mírně pod očekáváním a vzrostla na 2,5 %.
- UBS roste o více než 3 % poté, co deník Financial Times zveřejnil zprávu, podle níž švýcarští zákonodárci plánují zmírnit některé finanční regulace.
- Potravinářský koncern Unilever oznámil, že vede pokročilá jednání o převzetí společnosti McCormick. Akcie firmy rostou přibližně o 1 %.
- Společnost Givaudan obdržela negativní doporučení od investiční banky. Analytici poukazují na slabé podmínky na trhu luxusního zboží v souvislosti s napětím na Blízkém východě.
- Analytici Goldman Sachs snížili svůj výhled pro růst HDP eurozóny na 0,7 % z předchozích 1,4 %, přičemž jako hlavní faktor uvádějí ceny energií.
- Dánský výrobce šperků Pandora otevírá distribuční centrum v Kanadě, aby obešel americká cla.
- Na devizových trzích nejvíce posiluje britská libra, která vůči hlavním měnám přidává zhruba 0,2 %. Naopak švýcarský frank oslabuje a vůči hlavním měnám ztrácí kolem 0,2 %.
Denní shrnutí: Trhy explodují 🚀 Investoři oceňují konec války 🤝
CoreWeave roste po uzavření GPU-backed úvěrové linky za 8,5 mld. USD
FedEx sází při automatizaci více na partnerství než na vlastní robotiku
BREAKING: Trhy prudce rostou po vyjádření íránského prezidenta o možném ukončení konfliktu 🚨
