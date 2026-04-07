Shrnutí trhů: Rozhodující den pro Írán? Americké a evropské trhy soupeří o investory ⚖️

Geopolitika a sentiment
- Dnešní obchodní seance v Evropě je dalším dnem obchodování „diktovaného“ Blízkým východem — trhy oscilují mezi nadějí na dohodu a rizikem, že Trumpův termín pro Írán povede k další eskalaci.
- Po velikonoční pauze se Stoxx 600 snaží o oživení, ale sentiment zůstává křehký. Investoři si uvědomují, že evropské indexy od vypuknutí války ztratily více než jejich americké protějšky a jakákoli zpráva z Teheránu nebo Washingtonu může dnešní zisky během několika minut otočit.
- Trhu stále dominuje pohled ve stylu „započítat nejhorší scénář“, stále častěji se ale objevuje otázka, zda vyšší ceny ropy nedonutí ECB reagovat agresivněji než Fed, což by evropské akcie dál poškodilo.
Dnešní seance: klid před bouří?
- Indexy zatím ukazují spíše konsolidaci než panický výprodej: DE40 roste asi o 0,5 %, US500 a US100 přidávají 0,07–0,08 % a italský ITA40 je výše o více než 0,7 %.
- Na trhu FX dolar odevzdává část včerejších zisků — EURUSD roste o 0,15 %, GBPUSD o 0,19 %, USDPLN je prakticky beze změny a USDJPY se téměř nepohnul.
- Mezi drahými kovy vyčnívá zlato: po nedávné korekci se odrazilo o téměř 0,6 % na zhruba 4 676 USD za unci, zatímco stříbro zůstává mírně v červených číslech.
- Na úrovni jednotlivých firem v Evropě opět září finanční sektor — BNP vzrostla o více než 2 %, což potvrzuje, že banky zůstávají přirozeným zajištěním proti scénáři vyšší inflace a déle zvýšených úrokových sazeb.
Evropské akcie: seance ve stylu „počkáme a uvidíme“
- Investoři jednají opatrně, ale nepanikaří. Stoxx 600 se drží poblíž lokálních maxim z posledních tří týdnů, zatímco DAX se obchoduje v úzkém pásmu kolem 23 400 bodů.
- Tahounem je mediální sektor — silné obchodování vykazuje Universal Music po nabídce na převzetí od Pershing Square — spolu s bankami, které těží z rostoucích výnosů a vyhlídky na delší období vyšších sazeb.
- Technologický sektor naopak zřetelně zaostává — ASML ztrácí více než 4 % v reakci na oznámení dalších amerických exportních omezení na dodávky zařízení do Číny, což přesně zapadá do narativu Bloombergu o „americkém downgradu AI“ a regulatorním tlaku na sektor.
Samsung: symbol nové vlny „vítězů AI“
- Samsung je nyní učebnicovým příkladem toho, jak může AI během několika čtvrtletí změnit vyhlídky celého konglomerátu. Společnost odhaduje, že její provozní zisk za 1. čtvrtletí dosáhne 57,2 bilionu KRW, tedy více než osminásobku loňské úrovně a více než celkového zisku za rok 2025.
- Šlo by o nový rekord v historii firmy — téměř trojnásobek předchozího kvartálního maxima — a výrazné překonání tržních odhadů, které se pohybovaly kolem 40–42 bilionů KRW.
- Hlavním motorem je především segment pamětí. Podle odhadů v odvětví by ceny DRAM měly ve 2. čtvrtletí vzrůst o více než 50 % a prudce rostoucí poptávka po pamětech HBM a tradičních čipech pro AI datová centra vytváří chronický nedostatek nabídky.
- Z pohledu trhu je důležité i to, že výhled Samsungu ukazuje, že firma skutečně stahuje náskok SK Hynixu — první dodávky HBM4 pro Nvidii potvrzují, že se vrací do hry v nejpokročilejším segmentu pamětí.
- Navzdory tomuto boomu jsou už na obzoru vidět možné překážky. Zaprvé se někteří analytici obávají, že tempo růstu cen pamětí se blíží svému vrcholu, a v posledních týdnech bylo patrné mírné ochlazení spotových cen DRAM. Zadruhé válka v Íránu zvyšuje riziko narušení dodávek průmyslových plynů včetně helia, které jsou pro výrobu čipů zásadní.
- To ale nic nemění na tom, že z pohledu globální alokace kapitálu prochází Samsung zrychleným re-ratingem. Při osminásobném růstu zisků a odhadované provozní marži divize pamětí kolem 70–80 % se firma stává jedním z největších příjemců současné investiční vlny do AI infrastruktury.
Evropa ztrácí těžce vydobytou výhodu
- Od začátku konfliktu mezi Íránem a USA už Euro Stoxx 50 klesl o více než 7 %, zatímco S&P 500 ztratil necelá 4 % — evropský náskok vůči USA, budovaný během posledních dvou let, se začíná rozpadat.
- Zároveň mizí i to, co mělo být hlavní výhodou evropského trhu — valuační diskont vůči USA. S&P 500 prošel vlastním prudkým de-ratingem — forward P/E od října kleslo asi o 15 % kvůli obavám z AI, nadměrných výdajů a rizik v sektoru private credit, zatímco poměr u Stoxx 600 zůstal prakticky beze změny.
- Problémem se stává i růst zisků. Donedávna konsenzus pro EPS rostl díky důvěře ve fiskální podporu a blížící se snižování sazeb, dnes ale tyto předpoklady slábnou. Ekonomika je mnohem citlivější na ceny ropy a dluhopisový trh už začal započítávat téměř tři zvýšení sazeb ECB v letošním roce.
Revize zisků: USA mají navrch
- Index revizí zisků od Citi ukazuje, že se od začátku roku momentum jasně přesunulo ve prospěch Wall Street — v USA počet revizí směrem nahoru stabilně převyšuje revize směrem dolů, zatímco v Evropě nadále převažují negativní revize.
- Model Bloombergu ukazuje, že při současné energetické krizi by evropské firmy měly v roce 2026 vygenerovat pro Stoxx 600 růst EPS jen kolem 5 %, oproti 25,5 % před čtyřmi lety a proti stále poměrně optimistickému konsenzu kolem 10 %.
- Stratégové upozorňují, že firmy tentokrát mají mnohem méně nástrojů na obranu svých marží než v roce 2022. Globální nominální růst je poloviční, odložená poptávka vyprchala, trh práce oslabuje a daňové úřady už nejsou k firmám tak vstřícné jako dříve.
Valuace trhu: prémie USA se zúžila, ale Evropa už není jednoznačná příležitost
- Americká valuační prémie se výrazně zúžila — americký index se vrátil blíže ke svému historickému průměru, zatímco Evropa se posunula výše díky růstové vlně, která začala na podzim 2025.
- Jinými slovy, argument „kupuji Evropu, protože je levná“ dnes ztrácí na síle. Vzhledem k riziku zpomalení kvůli ropě a jestřábí ECB už tato riziková prémie nevypadá tak atraktivně.
- Zároveň projektované EPS pro Stoxx 600 dál roste. Pokud konflikt v Íránu udrží ceny ropy nad 100 USD po několik měsíců, mohou negativní revize teprve začínat, což by dále zhoršilo poměr rizika a výnosu u evropských akcií.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.