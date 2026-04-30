Shrnutí trhů: UK100 prudce roste po rozhodnutí BoE 🇬🇧 🚀 Euforický zisk během projevu Lagarde z ECB 🇪🇺 📈

📈 Trhy a společnosti
- Evropské indexy zaznamenávají dynamické zisky v čele s Londýnem (UK100: +1,8 %) poté, co Bank of England ponechala úrokové sazby beze změny. Výrazné zisky jsou patrné také na německém DAXu (DE40: +1,4 %), nizozemském AEXu (NED25: +1,3 %) a švýcarském SMI (SUI20: +1,1 %). Pařížská burza (FRA40: +0,55 %) a milánská burza (ITA40: +0,85 %) se obchodují klidněji, ale zůstávají v zelených číslech.
- Glencore: Tradingová divize dosahuje rekordních výsledků díky volatilitě cen komodit vyvolané válkou v Íránu. Společnost očekává, že celoroční jádrový zisk marketingové divize „komfortně“ překoná horní hranici jejího výhledu ve výši 3,5 miliardy USD. Akcie rostou o 1 %.
- BNP Paribas: Akcie klesly přibližně o 3,3 %, protože opravné položky ke kreditním ztrátám ve výši 1,08 miliardy USD zastínily překonání očekávání zisku. Čistý zisk vzrostl o 9 % na 3,22 miliardy EUR, podpořen integrací AXA a jednorázovým přeceněním podílů ve společnosti Allfunds. Management zůstává obezřetný.
- Rolls-Royce: Společnost ponechala svůj roční výhled beze změny. Očekává očištěný provozní zisk až 4,2 miliardy GBP a volné cash flow až 3,8 miliardy GBP. Rok začal silně napříč všemi segmenty, s pevnou poptávkou po širokotrupých letadlech. Firma zmírňuje dopady narušení na Blízkém východě a realizuje zpětné odkupy akcií. Akcie vyskočily o 7,7 %.
- Unilever: Základní tržby vzrostly o 3,8 %, čímž překonaly očekávání díky objemům v segmentu péče o domácnost a značkám Power Brands. Celoroční růst se očekává u spodní hranice pásma 4 až 6 %. Spojení potravinářského segmentu se společností McCormick je plánováno do poloviny roku 2027, s ročními nákladovými synergiemi ve výši 600 milionů USD. Akcie přidaly 1,3 %.
- Stellantis: Akcie ztratily zhruba 3,7 % kvůli pomalejšímu oživení zisku, přestože očištěný provozní zisk dosáhl 960 milionů EUR. Úprava nákladů na cla v Severní Americe ve výši 400 milionů EUR zakryla potenciální ztrátu. Nové modely Jeep zvýšily tržní podíl v USA.
- Caterpillar: Akcie v poobchodní fázi posílily přibližně o 5 % poté, co očištěný zisk vzrostl na 5,54 USD na akcii. Podpořil ho 38% růst tržeb ve stavebnictví. Energetický segment těžil z poptávky po datových centrech pro AI. Celkové tržby dosáhly 17,42 miliardy USD.
- FX: Japonský jen dnes dominuje devizovému trhu (USDJPY: -2,2 %; EURJPY: -2 %) díky narativu kolem možné měnové intervence z Tokia. Rizikový apetit je patrný v růstu antipodských měn (AUDUSD: +0,5 %; NZDUSD: +0,65 %). EURUSD posílil o 0,2 % na 1,17.
- Komodity: Kontrakty na ropu Brent a WTI procházejí jasnou korekcí po včerejší rekordní seanci (OIL: -1,85 % na 109,90 USD za barel; OIL.WTI: -2,6 % na 105,70 USD za barel). NATGAS také ztrácí (-1 %). Drahé kovy prudce oživují (GOLD: +2 % na 4 630 USD za unci; SILVER: +3,3 % na 73,75 USD za unci).
🌍 Ekonomika a politika
- Intervence v Japonsku: Japonská ministryně financí Satsuki Katayama uvedla, že úřady jsou připraveny reagovat na pohyby na devizovém trhu a jsou ve vysoké pohotovosti kvůli spekulativním pohybům. USDJPY během několika hodin propadl o 2,8 % a dosáhl nejnižší úrovně od března 2026, aktuálně poblíž 156,000. Tyto komentáře přišly po včerejším průlomu USDJPY nad úroveň 160,000, kterou Tokio neformálně považuje za „práh bolesti“ pro slabost jenu.
- Růst eurozóny: Ekonomický růst v eurozóně v prvním čtvrtletí roku 2026 zpomalil na 0,1 % q/q, čímž zaostal za očekáváním 0,2 %. Předběžná inflační data za duben odpovídala prognózám (CPI: 3 %; jádrový CPI: 2,2 %) a nevyvolala další volatilitu eura. Nezaměstnanost zůstává na 6,2 %.
- ECB: Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny, přičemž depozitní sazba zůstala na 2 %. Upozornila na rostoucí rizika pro růst i inflaci. Budoucí rozhodnutí budou záviset na datech a prognózách, které zohlední energetické šoky. Banka nezavedla jestřábí náklon.
- Bank of England: BoE ponechala úrokové sazby na 3,75 % poměrem hlasů 8-1-0. Hlas pro zvýšení sazeb naznačuje jestřábější náladu uvnitř BoE a rostoucí obavy ze zhoršení stávajících inflačních tlaků. BoE také představila různé scénáře vývoje sazeb v závislosti na situaci na energetickém trhu.
