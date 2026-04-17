Shrnutí trhů: Zvěsti o míru a slabé firemní výsledky

- Evropské indexy v odpolední seanci vykazují mírné zisky a drží se v rámci 1 %. Nejvíce se aktuálně daří indexu DAX, jehož futures rostou přibližně o 0,9 %. Na opačné straně stojí CAC40, který ztrácí více než 0,5 %.
- Zprávy
- Německá letecká lobby se údajně obrátila na evropské úřady s žádostí o uvolnění nouzových rezerv leteckého paliva kvůli řešení nedostatku.
- Zdroje blízké mírovým jednáním v Pákistánu tvrdí, že dohoda mezi Íránem a USA je „blízko“.
- Evropská komise vyčlenila 180 milionů EUR na výstavbu evropské cloudové infrastruktury.
- Makroekonomika
- Objem dat je během páteční seance mimořádně omezený. Přebytek obchodní bilance eurozóny vzrostl na 11,5 miliardy EUR a po sezónním poklesu v březnu se vrátil blízko svého průměru.
- Firemní zprávy
- Uber zvyšuje svůj podíl ve společnosti Delivery Hero; akcie rostou přibližně o 2 %.
- Hensoldt získal pozitivní investiční doporučení; akcie přidávají 1 %.
- Ericsson zveřejnil výsledky: slabé tržby a ziskovost pod očekáváním trhu doléhají na valuaci; akcie klesají o více než 6 %.
- Alstom stáhl svůj výhled a cíle pro cash flow; akcie se propadají přibližně o 30 %.
- Společnosti Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco a Volvo uzavřely soudní řízení související s cenovým kartelem v letech 1997 až 2011. Firmy musí celkem zaplatit 3,5 miliardy EUR.
- Komodity
- Rostoucí přesvědčení trhu, že mír v Íránu se stává realističtějším scénářem, umožňuje cenám ropy testovat lokální minima.
- Ropa Brent klesá o více než 7 % a zastavuje se kolem 90 USD za barel.
- WTI padá pod 90 USD a dostává se na úroveň 87 USD za barel.
