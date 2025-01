Skrytý posun na Wall Street: Většina obchodování s akciemi se nyní odehrává mimo burzu

Na největším a nejlikvidnějším akciovém trhu na světě dochází k pozoruhodnému posunu: více než polovina veškerého obchodování s akciemi v USA se nyní odehrává mimo veřejné burzy.

Podle údajů agentury Bloomberg bude aktivita mimo burzu, prováděná buď interně velkými firmami, nebo prostřednictvím alternativních obchodních systémů známých jako dark pooly, v lednu představovat rekordních 51,8 % obchodovaného objemu. Pokud tento trend vydrží, bude to znamenat třetí měsíc v řadě, kdy skryté obchody dominují celkovému objemu obchodování, a pátý měsíční rekord v řadě.

„Zdá se, že tento posun přerůstá v dlouhodobější a možná i trvalý trend,“ napsala Anna Ziotis Kurzroková, vedoucí oddělení struktury trhu ve společnosti Jefferies, v nedávné zprávě pro klienty.

Mimoburzovní obchodování v průběhu let neustále rostlo. Dosud si však většinový podíl na tržní aktivitě udržovaly veřejné burzy, jako jsou New York Stock Exchange a Nasdaq. To je významné, protože veřejné burzy poskytují kotace, na které se většina účastníků spoléhá při oceňování akcií.

Potenciální rizika pro stanovení tržních cen

Nárůst mimoburzovního obchodování by mohl ovlivnit širší strukturu trhu. Larry Tabb, vedoucí oddělení struktury trhu ve společnosti Bloomberg Intelligence, vysvětlil, že menší počet objednávek na veřejných burzách znamená menší konkurenci při určování přesných cen. „To by mohlo vést k horšímu stanovování cen na burzách i mimo ně,“ varoval Tabb.

Komise pro cenné papíry (SEC) se pokusila tento problém řešit revizí tržních pravidel, aby podpořila více obchodování na burzách. Ze čtyř nedávných návrhů SEC byly realizovány pouze dva, které se zaměřují na tvorbu cen a provádění obchodů.

I když tento vývoj signalizuje měnící se prostředí, bezprostřední rizika pro efektivitu trhu se zdají být minimální. Od ledna se 48,2 % obchodů stále uskutečňuje na burzách.

Maloobchodní obchodování a akcie s nižší než dolarovou hodnotou

Posun směrem k obchodování mimo burzu koresponduje s nárůstem maloobchodní aktivity, zejména u akcií s nízkou cenou obchodovaných za méně než 1 USD. Obři v oblasti tvorby trhu, jako jsou Citadel Securities a Virtu Financial, tyto transakce často zpracovávají interně.

Analýza společnosti Jefferies ukazuje, že po vyloučení akcií s cenou pod 1 dolar tvoří mimoburzovní obchodování méně než 40 % celkového objemu. To naznačuje, že odklon od burz nemusí nutně ovlivnit kvalitu obchodování s jednotlivými akciemi.

Růst alternativních obchodních systémů

Vzrostl také počet alternativních obchodních systémů (ATS), které poskytují anonymní platformy, na nichž mohou kupující a prodávající porovnávat obchody bez veřejného zobrazení kotací. Tyto mechanismy, které zahrnují automatické aukce, umožňují institucionálním investorům snížit riziko úniku informací, které by mohly ovlivnit trh.

Údaje agentury Bloomberg Intelligence ukazují, že v listopadu bylo na místech ATS zpracováno 1,7 miliardy akcií denně, což představuje 36% meziroční nárůst a nejvyšší aktivitu od března 2020.

„Tento nový styl obchodování je zásadně odlišný,“ řekl Joe Saluzzi ze společnosti Themis Trading. „Zdá se, že větší instituce těží z těchto míst, kde mohou dosáhnout lepší hodnoty.“