Slibný výhled společnosti TSMC vzbuzuje optimismus ohledně růstu AI v roce 2025

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) oznámila čtvrtletní prognózy příjmů a kapitálových výdajů (capex), které překonaly odhady analytiků, což posiluje důvěru v robustní výdaje na hardware pro umělou inteligenci do roku 2025.

Přední dodavatel čipů pro společnosti Apple Inc. a Nvidia Corp. očekává, že v letošním roce vyčlení 38-42 miliard USD na technologický pokrok a rozšíření kapacit - potenciální 19% nárůst oproti tržním předpovědím. Pro březnové čtvrtletí očekává TSMC tržby v rozmezí 25-25,8 miliardy dolarů, což je až o 6 % více, než se odhaduje.

Tato zpráva podpořila akcie dodavatelů společnosti TSMC, jako jsou Advantest Corp. a Tokyo Electron Ltd., což dále zvyšuje optimismus v probíhajícím investičním cyklu do umělé inteligence.

Růst poháněný umělou inteligencí a širší důsledky

Prudký nárůst zavádění umělé inteligence, jehož příkladem je vzestup nástrojů, jako je ChatGPT, podnítil v posledních letech značný rozvoj datových center. Společnosti jako Nvidia a TSMC z tohoto trendu významně profitují. Přetrvávají však obavy z neexistence dominantní aplikace umělé inteligence, která by generovala zisk, což vyvolává otázky ohledně udržitelnosti současného růstového cyklu.

Geopolitické a regulační výzvy

Společnost TSMC nadále čelí výzvám v prostředí geopolitického napětí, zejména technologického konfliktu mezi USA a Čínou. USA nedávno zavedly přísnější kontroly vývozu čipů s umělou inteligencí, jejichž cílem je omezit dodávky do Číny. Navzdory těmto výzvám si společnost TSMC zachovává strategickou pozici a její generální ředitel C. C. Wei předpokládá stabilní růst i mimo segment umělé inteligence.

Nejdůležitější výsledky

Pro rok 2025 společnost TSMC předpokládá střednědobý růst tržeb ve výši 20 %, který bude podpořen silnou poptávkou po čipech AI, novými technologiemi pro chytré telefony, počítači s umělou inteligencí a potenciálním outsourcingem ze strany společnosti Intel Corp.. Pozoruhodný je nárůst čistého zisku o 57 %, který překonal očekávání.

Strategická expanze a mezinárodní zaměření

Geopolitické tlaky podnítily mezinárodní výrobní úsilí společnosti TSMC. Plány zahrnují rozšíření působnosti v Evropě, zejména v oblasti čipů s umělou inteligencí, s továrnou ve výstavbě v německých Drážďanech. Kromě toho se očekává, že její továrna v Arizoně, která je ústředním bodem polovodičové politiky USA, bude integrovat nejmodernější technologie, ačkoli přesné termíny zůstávají nejasné.

Širší výhled trhu

Navzdory utlumenému prodeji iPhonů zůstává společnost TSMC optimistická ohledně růstového potenciálu mobilních funkcí umělé inteligence, které by mohly v nadcházejících letech posílit širší trh. Zatímco růst počtu kusů chytrých telefonů může v roce 2025 zůstat v nízkých jednociferných číslech, ostatní segmenty trhu jsou připraveny na mírné oživení.

Závěr: Silný výhled společnosti TSMC podtrhuje její klíčovou roli v probíhajícím boomu umělé inteligence, a to navzdory makroekonomickým a geopolitickým výzvám. Její agresivní plány kapitálových výdajů a inovativní strategie ji staví do pozice základního kamene technologického pokroku v polovodičovém průmyslu.