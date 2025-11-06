Společnost Arm hlásí rekordní čtvrtletní výsledky díky poptávce po umělé inteligenci a datových centrech

- Silná dynamika růstu: Tržby za 3. čtvrtletí 2025 vzrostly meziročně o 34 % na 1,14 miliardy dolarů, což překonalo odhady, a zisk na akcii činil 0,39 USD oproti očekávaným 0,33 USD.
- Diverzifikovaná základna příjmů: USD a nemobilní segmenty (cloud, automobilový průmysl, internet věcí) nyní tvoří více než polovinu celkových licenčních poplatků.
- Rozšíření umělé inteligence a datových center: Společnost Arm očekává, že do roku 2025 překročí 50% podíl na trhu mezi největšími hyperskalátory, čímž posílí svou roli v jádru výpočetní infrastruktury AI.
Akcie společnosti ARM Holdings Plc v předobchodní fázi rostou poté, co společnost vykázala rekordní čtvrtletní výsledky díky silné poptávce po procesorech pro datová centra, umělou inteligenci a mobilní zařízení.
Klíčová čísla výsledků společnosti ARM za 3. čtvrtletí 2025:
- Celkové tržby: 1,14 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 34 % a překonání odhadů ve výši 1,06 miliardy dolarů.
- Zisk na akcii (EPS): 1,5 mld: USD, což je více než očekávaných 0,33 USD.
Výsledky a obchodní model
Nejnovější zpráva společnosti spolu s nedávnými prohlášeními vedení poukazuje na období silného růstu a transformace společnosti Arm Holdings, globálního lídra v oblasti návrhu procesorů. Obecně řečeno, Arm zaujímá střední pozici mezi společnostmi, které navrhují a vyrábějí čipy (jako je Nvidia nebo Intel), a těmi, které využívají návrhy společnosti Arm (jako je Qualcomm nebo Samsung).
Společnost Arm navrhuje architekturu - „mozek“ nebo sadu instrukcí - kterou ostatní výrobci používají k výrobě vlastních procesorů. Pokud chce společnost jako Qualcomm, Apple, Samsung nebo Nvidia tuto technologii používat, musí si od společnosti Arm zakoupit licenci. V tomto segmentu společnost vygenerovala 525 milionů dolarů, což představuje 56% meziroční nárůst, který byl podpořen novými licenčními smlouvami vysoké hodnoty a uznáním příjmů z dříve podepsaných smluv.
Jakmile jsou čipy založené na technologii Arm vyrobeny a prodány, společnost obdrží licenční poplatek za každý čip. Tento segment rovněž překonal očekávání a dosáhl příjmů ve výši 620 milionů USD. Společnost Arm pokračuje v expanzi na rychle rostoucí trhy mimo mobilní trh, který stále představuje 45 % celkových licenčních poplatků. Segment cloudu a sítí se podílí 10 %, automobilový průmysl 7 % a IoT/embedded systémy 18 %, což odráží jasnou diverzifikaci od historické závislosti společnosti na chytrých telefonech.
Celkově dosáhly celkové čtvrtletní tržby 1,14 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 34 %, a zisk na akcii činil 0,39 dolaru. Společnost si udržela solidní marže i přes vyšší provozní náklady spojené s vývojem stále složitějších produktů. Volný peněžní tok za posledních dvanáct měsíců přesáhl 1 miliardu USD, což poukazuje na zdravou rozvahu s nízkou finanční pákou a dostatečnou kapacitou pro další investice do inovací.
Výhled a strategická pozice
Pro příští čtvrtletí vydala společnost Arm optimistickou prognózu, v níž předpokládá tržby ve výši přibližně 1,23 miliardy dolarů. Tento výhled odráží pozitivní dopad rostoucí poptávky po čipech pro datová centra určených pro pracovní zátěž umělé inteligence.
Expanze v oblasti datových center a umělé inteligence
Segment datových center se stal jedním z hlavních motorů růstu společnosti Arm. Její produktová řada Neoverse, určená pro serverové a superpočítačové zátěže, zdvojnásobila své tržby, k čemuž přispělo přijetí ze strany společností, jako jsou Amazon (AWS) a Google (Alphabet), které usilují o vyšší energetickou účinnost svých infrastruktur pro umělou inteligenci. Společnost Arm očekává, že její podíl na trhu datových center do roku 2025 přesáhne 50 %, protože AWS, Google, Microsoft a Meta stále častěji nasazují procesory Arm - což je expanze, která by se mohla stát klíčovým faktorem pro výkonnost akcií společnosti.
Čipy založené na architektuře Arm spotřebují na jednotku výpočtu výrazně méně energie než čipy postavené na tradičních architekturách x86 (např. Intel nebo AMD). To má zásadní význam, protože datová centra umělé inteligence spotřebovávají obrovské množství elektřiny a každý přírůstek účinnosti znamená mnohamilionové úspory energie.
Tento nárůst podtrhuje, jak se architektura Arm - původně vyvinutá pro mobilní zařízení - úspěšně přizpůsobila požadavkům datových center a systémů umělé inteligence, kde je rozhodující výkon na watt a energetická účinnost.
Mezi současné výzvy patří i to, že Arm čelí rostoucím nákladům spojeným s rozsáhlejšími a složitějšími projekty, které dočasně snížily provozní marže. Nicméně tyto investice staví společnost do pozice klíčového hráče v éře umělé inteligence, a dokonce se nepřímo podílí na strategických iniciativách, jako je projekt Stargate, který vedou OpenAI a SoftBank, majoritní akcionář společnosti Arm.
Přestože akcie společnosti Arm od počátku roku vzrostly o přibližně 30 %, jejich výkonnost zůstává mírnější než u ostatních výrobců polovodičů. Její model založený na licencích a licenčních poplatcích, který se vyznačuje nízkým provozním rizikem a vysokou ziskovostí, jí však poskytuje silné základy a značný prostor pro expanzi.
Souhrnně řečeno, společnost Arm kombinuje diverzifikovaný a vysoce ziskový obchodní model se strategií zaměřenou na vedoucí postavení v oblasti umělé inteligence. Její transformace v komplexního poskytovatele návrhů čipů pro datová centra a připojená zařízení ji staví do výsadní pozice, která jí umožňuje získat hodnotu z další vlny technologických inovací.
