US OPEN: Investoři zůstávají opatrní tváří v tvář nejistotě

- Shromáždění makroekonomických údajů hýbe trhy.
- Mírně silná spotřebitelská a pracovní data, rostoucí inflační očekávání.
- Nejistota ohledně postavení amerického obranného průmyslu.
- Obrovský odpis ve společnosti General Motors.
- Meta má nové dodavatele energie.
- Shromáždění makroekonomických údajů hýbe trhy.
- Mírně silná spotřebitelská a pracovní data, rostoucí inflační očekávání.
- Nejistota ohledně postavení amerického obranného průmyslu.
- Obrovský odpis ve společnosti General Motors.
- Meta má nové dodavatele energie.
Páteční seance na Wall Street slibuje volatilitu a množství faktorů ovlivňujících ceny. Obchodování začíná mírným růstem, ale postupně se iniciativy ujímají prodejci. Největší poklesy zaznamenává index Dow, jehož kontrakty klesají téměř o 0,3 %. US500 je na tom relativně dobře, když ztráty zůstávají omezeny na zhruba 0,1 %.
Pozornost investorů se již téměř rok soustředí především na Donalda Trumpa, jehož politika zůstává stejně proměnlivá jako kontroverzní. Jen v posledních dnech prezident USA nařídil nákup hypotečních dluhů a pohrozil zákazem nákupů rodinných domů institucionálními investory – cílem je zlepšit situaci kupujících na americkém realitním trhu.
Zároveň pokračují kontroverze kolem amerických obranných firem. Na jedné straně prezident hrozí omezením možnosti zpětných odkupů akcií a vyplácení dividend, na druhé straně slibuje výrazné navýšení rozpočtu na obranu. Trh si stále není jistý, jak tyto výroky ocenit.
Makroekonomická data:
Americké instituce dnes zveřejnily řadu důležitých údajů z ekonomiky, především z oblasti trhu práce a realitního sektoru.
- Situace na trhu práce zůstává mírně příznivá, alespoň podle statistických údajů, přetrvávají však pochybnosti o kvalitě dat.
- Změna zaměstnanosti v nezemědělském sektoru v prosinci činila 50 tisíc oproti očekávaným 60 tisícům – pokles oproti předchozímu měsíci. Míra nezaměstnanosti však klesla ze 4,5 % na 4,4 %.
- Co může vyvolávat otazníky, je skutečnost, že navzdory poklesu nezaměstnanosti vzrostla zaměstnanost v soukromém sektoru pouze o 37 tisíc oproti očekávaným 64 tisícům – což je zvláštní s ohledem na sezónnost amerického trhu práce. Je možné, že do dat opět zasáhlo znovuzaměstnání pracovníků propuštěných během vládního shutdownu.
- Údaje z nabídky nemovitostí působí rovněž mírně pozitivně – povolení i zahájené výstavby zůstávají na vysokých úrovních navzdory nejistotě na trhu.
- Optimistická data přinesla i University of Michigan – všechny ukazatele spotřebitelské důvěry překonaly očekávání trhu. Tento růst je však doprovázen mírným zvýšením inflačních očekávání.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Kupující mají jasný problém překonat rezistenční zónu kolem úrovně 25 900 bodů. Růstové momentum na konci roku 2025 zřetelně oslabilo a stále čelí překážkám. Trh se již třikrát odrazil od této úrovně, což zvyšuje pravděpodobnost korekce směrem k pásmu mezi úrovněmi FIBO 23,6 a 38,2.
Firemní zprávy:
- TSMC (TSM.US) – Tchajwanský výrobce čipů zveřejnil výsledky a opět se pochlubil dvouciferným růstem tržeb. Většina tohoto růstu však již byla v ceně, a proto akcie na zprávu nereagují.
- Johnson & Johnson (JNJ.US) – Výrobce a distributor léčiv dosáhl dohody s administrativou amerického prezidenta ohledně cen léků a cel.
- General Motors (GM.US) – Automobilový konglomerát ztrácí 2 % poté, co oznámil, že kvůli změnám v politice prezidentovy administrativy v oblasti elektromobilů odepisuje 6 miliard USD.
- Oklo (OKLO.US) a Vistra (VST.US) – Energetické společnosti rostou o několik procent po uzavření dohody o dodávkách energie pro datová centra společnosti Meta.
- WD40 (WDFC.US) – Výrobce známého průmyslového maziva klesá o přibližně 7 % po zveřejnění výsledků pod očekáváním.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
⏫Rally stříbra a zlata před zápisem FOMC
Denní shrnutí: Poklesy na indexech a propad drahých kovů
US OPEN: Začátek týdne v mírném poklesu na pozadí geopolitického napětí
US OPEN: Sváteční období tlumí volatilitu navzdory politickým rizikům
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.