Společnost First Solar uděluje profesuru na posílení výzkumu kritických energetických materiálů

Společnost First Solar, Inc. (Nasdaq: FSLR), přední americká společnost v oblasti fotovoltaických (PV) solárních technologií a výroby, oznámila zřízení nadační profesury v oblasti kritických energetických materiálů na Missourské univerzitě vědy a techniky (Missouri S&T). Tato iniciativa odráží závazek společnosti First Solar podporovat výzkum a vzdělávání v oblasti odpovědné výroby a správy kritických materiálů, zejména telluru, který je nezbytný pro výrobu solárních panelů.

Podpora spolupráce mezi průmyslem a akademickou obcí

Tato dotovaná profesura posiluje desetiletou spolupráci mezi společnostmi First Solar a Missouri S&T v oblasti kritických minerálů. „Odborné znalosti společnosti Missouri S&T v oblasti kritických energetických materiálů nemají obdoby a tato profesura zajišťuje, že se tato znalostní základna bude nadále rozšiřovat,“ řekl Mike Koralewski, ředitel dodavatelského řetězce společnosti First Solar. Zdůraznil význam partnerství mezi průmyslem a akademickou obcí při budování odolných dodavatelských řetězců.

Dr. Michael Moats, vedoucí katedry materiálových věd a inženýrství na Missouri S&T, zdůraznil významný dopad nadačního příspěvku na úsilí univerzity o vedoucí postavení v oblasti výzkumu kritických minerálů. Tato pozice bude začleněna do probíhajícího výzkumného úsilí, které zahrnuje celý dodavatelský řetězec - od politiky a těžby až po čištění životního prostředí.

Úloha Missouri S&T v oblasti vedoucího postavení v oblasti kritických materiálů

Missouri S&T je již nyní lídrem v oblasti výzkumu kritických materiálů. Univerzita hostí Centrum Thomase J. O'Keefa pro kritické nerostné suroviny a uspořádala seminář Resilient Supply of Critical Minerals financovaný Národní vědeckou nadací. Vede také Technologické centrum pro kritické minerály a materiály pro pokročilou energetiku, které je jedním z 31 technologických center spadajících pod Ministerstvo obchodu USA.

„Globální dominance některých ekonomik v oblasti kritických nerostů může narušit výrobu a ovlivnit národní bezpečnost. Tím, že společnost First Solar zajišťuje, aby se těžební metalurgie stala klíčovým tématem na akademické úrovni, řeší tyto výzvy přímo,“ řekl Moats.

Závazek k udržitelnému energetickému přechodu

Investice společnosti First Solar je v souladu s jejím posláním podporovat přechod na zelenou energii prostřednictvím inovací v oblasti těžby a materiálových věd. Cílem dotované profesury je vybavit novou generaci odborníků dovednostmi nezbytnými pro zlepšení kritických dodavatelských řetězců nerostných surovin a pro rozvoj udržitelných energetických řešení.

Koralewski dále poznamenal: „Jako americká solární společnost jsme hrdí na to, že můžeme podpořit společnost Missouri S&T v jejím úsilí o posílení bezpečnosti kritických nerostných surovin. Sdílení znalostí a objevů z tohoto partnerství bude mít širší a významnější dopad.“