Společnosti Apple se daří na jiných než hlavních trzích navzdory problémům v Číně

Podle Taruna Pathaka společnost Apple Inc. vykazuje silný růst na trzích, které nejsou jejími hlavními trhy, jako je Latinská Amerika. Přestože se v Číně prodalo méně iPhonů, společnost těžila ze zvýšeného podílu prodeje připadajícího na prémiové modely Pro a Pro Max, které dohromady tvořily více než polovinu jejího prodeje v regionu.

Mezitím se mezi prvními deseti nejrychleji rostoucími značkami objevila Motorola společnosti Lenovo Group Ltd. spolu se společnostmi Huawei Technologies Co. se sídlem v Šen-čenu a Honor Device Co. Výzkumníci zdůraznili, že čínští výrobci chytrých telefonů postupují ve vývoji vlastních nástrojů umělé inteligence a digitálních asistentů schopných vykonávat úkoly jménem uživatelů.