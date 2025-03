Srazí cla ceny kukuřice?

Obchodní válka, kterou odstartoval Donald Trump, je v plném proudu.

Boj, jenž začal začátkem února, neustále mění tempo i směr. Ačkoli cla na Čínu již dosáhla 20 %, situace ohledně Mexika, Kanady a zbytku světa zůstává nejistá. Investoři netrpělivě vyhlížejí 2. dubna, kdy mají Spojené státy uvalit odvetná cla a rozhodnout o dalším směřování obchodních vztahů s Mexikem a Kanadou. To by samozřejmě mohlo vyvolat odvetná opatření proti USA, která jsou významným producentem mnoha klíčových zemědělských komodit.

Z pohledu exportů do Číny jsou klíčové sojové boby, zatímco Mexiko je největším světovým dovozcem kukuřice, a to především z USA. Pokud by jednání zkrachovala, uvalí Mexiko vysoká cla a ochromí tím americký zemědělský sektor? Nebo Spojené státy přesměrují svůj obchod na jiné trhy?

Globální trh s kukuřicí: přehled

Kukuřice patří mezi nejvýznamnější zemědělské komodity na světě – spolu s pšenicí, sojou a rýží. Na rozdíl od pšenice je produkce kukuřice a soji koncentrována jen v několika regionech. Spojené státy jsou jednoznačně největším producentem kukuřice, následují Čína, Brazílie a Argentina. Ačkoli válka na Ukrajině upozornila na význam této oblasti pro pěstování kukuřice, Ukrajina se globálně řadí až na sedmé místo, pokud považujeme EU za jednotný celek.

V sezóně 2024/2025 produkce kukuřice mírně klesla oproti rekordní sklizni v roce 2023/2024, zatímco spotřeba mírně vzrostla, což vedlo k cenovému oživení mezi zářím 2024 a únorem 2025. Americká celní politika však způsobila značnou volatilitu na trhu, přičemž kukuřice zaznamenala nejvýraznější růst cen mezi hlavními obilninami.

Jaký je výhled pro trh s kukuřicí?

To bude záviset především na vývoji obchodních vztahů USA s klíčovými partnery, zejména Mexikem, a na tom, zda se cla stanou nástrojem vyjednávání, nebo trvalou překážkou mezinárodního obchodu s touto klíčovou plodinou.

Spojené státy jsou největším producentem kukuřice na světě.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Mexiko: klíčový dovozce

Z hlediska spotřeby platí, že hlavními hráči jsou zároveň největší producenti. Spojené státy jsou největším spotřebitelem kukuřice na světě, následují Čína a Brazílie. Kukuřice se primárně využívá ke dvěma hlavním účelům: na výrobu bioethanolu jako paliva a ke krmení hospodářských zvířat. Kukuřice určená k přímé či nepřímé lidské spotřebě tvoří jen malý podíl. Ceny kukuřice proto do velké míry závisí na vývoji cen paliv a poptávce v živočišné výrobě.

Za pozornost stojí, že Mexiko je největším světovým dovozcem kukuřice, a to především ze Spojených států díky geografické blízkosti. Zajímavé je, že Čína nepatří mezi hlavní dovozce, i když její význam roste od roku 2021. Navzdory tomu, že USA jsou největším vývozcem, Čína z USA téměř žádnou kukuřici nedováží.

Válka na Ukrajině také výrazně změnila globální obchod s kukuřicí. Před rokem 2022 dovážela Evropa značné objemy kukuřice z USA. V současnosti se však země EU spoléhají především na ukrajinské dodávky, což ještě více zvýrazňuje závislost amerických vývozců na Mexiku.

Mexiko je největším jednotlivým dovozcem kukuřice na světě, a to především z USA. V případě odvetných cel by však Mexiko mohlo dovážet také z Brazílie nebo Argentiny.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Lepší počasí a nárůst výsadby kukuřice

Kukuřice a sója se pěstují ve stejných oblastech, protože mají podobné nároky. Zemědělci tak mohou své osevní plány každoročně upravovat. Vzhledem k relativně vyšší ceně kukuřice oproti sóje se očekává, že výměra pro kukuřici vzroste. Odhaduje se, že američtí farmáři osází kukuřicí 94 milionů akrů, což je nárůst o téměř 4 miliony akrů a blíží se to rekordní výměře z období 2023/2024.

Navíc se očekává vyšší výnos z úrody díky zlepšeným povětrnostním podmínkám. Jev El Niño, který přinesl do USA sucho, postupně slábne a aktuální předpovědi teplot a srážek ukazují na příznivé podmínky v tzv. Corn Beltu (kukuřičném pásu). Pokud by však došlo k narušení obchodních vztahů s Mexikem, mohli by američtí farmáři čelit přebytkům zásob, což by výrazně zatížilo ceny.

USDA očekává čtvrtou sezónu v řadě s poklesem cen.

Zpráva o osevních záměrech bude zveřejněna 31. března.

Nepřítomnost jevu El Niño zajišťuje lepší podmínky pro pěstování mnoha zemědělských komodit po celém světě. Historicky bývaly záporné hodnoty indexu El Niño spojeny s poklesem cen.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Význam kukuřice pro USA

Přestože jsou Spojené státy známé svou zemědělskou produkcí, její ekonomický a obchodní význam je relativně mírný. Export kukuřice z USA do Mexika činí přibližně 6 miliard dolarů, zatímco obchodní deficit dosáhl v loňském roce téměř 172 miliard dolarů. Veřejná nespokojenost je však značná. Během předchozí obchodní války obdrželi zasažení farmáři vládní dotace. V současnosti však, kdy je situace stále nevyřešena, se o žádné podpoře zatím nemluví.

Za zmínku stojí, že mnoho voličů Donalda Trumpa a Republikánské strany pochází z kukuřičného pásu (Corn Belt), což by mohlo výrazně ovlivnit kongresové volby, které se uskuteční za méně než dva roky.

Budoucnost cen kukuřice

Přestože se ceny kukuřice, pohybující se kolem 450–460 centů za bušl, nacházejí téměř na polovině historického maxima (cca 800 centů za bušl), nelze je označit za extrémně nízké. Výrazný nárůst zásob v USA by však mohl vést k situaci podobné letům 2015–2020, kdy se ceny pohybovaly kolem 350 centů za bušl.

Další vývoj bude záviset na výsledku obchodní války, počasím ovlivněných vyhlídkách produkce a také na náladě investorů, kteří v poslední době snížili své dlouhé pozice v kukuřičných futures.

Ačkoliv trh s kukuřicí není pro americkou ekonomiku klíčový, nespokojenost významné sociální skupiny může vyslat signál ostatním, že Donald Trump neklade důraz na jejich zájmy, což by mohlo oslabit jeho slibované hospodářské oživení.

Počet spekulativních dlouhých pozic ve futures na kukuřici klesl z téměř 600 000 na 450 000. Historicky takové situace vedly k dlouhodobějším korekcím na trhu, přestože aktuální ceny kukuřice nejsou extrémně vysoké.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB