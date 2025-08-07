Silné výsledky Lilly ve 2. čtvrtletí zastínila zklamání z orálního léku GLP‑1

Společnost Eli Lilly oznámila silné výsledky za druhé čtvrtletí roku 2025, podpořené rostoucí poptávkou po injekčních lécích Mounjaro a Zepbound na bázi GLP‑1. Navzdory těmto pozitivním číslům zklamaly investory výsledky klinické studie nově vyvíjeného léku na hubnutí ve formě pilulky – orforglipronu – což vedlo k více než 13% propadu akcií.
Silné tržby a zvýšený výhled
Tržby společnosti dosáhly přibližně 15,56 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 38 %. Upravený zisk na akcii činil 6,31 dolaru a výrazně překonal očekávání analytiků. Samotný přípravek Mounjaro vygeneroval tržby ve výši 5,2 miliardy dolarů, zatímco Zepbound přinesl 3,38 miliardy dolarů – oba léky tak překonaly tržní odhady. Díky těmto výsledkům společnost zvýšila svůj celoroční výhled: očekává tržby mezi 60 a 62 miliardami dolarů a upravený zisk na akcii v rozmezí 21,75 až 23,00 dolaru.
Zklamání ze studie orforglipronu
Pozitivní finanční zprávy však zastínily výsledky fáze III klinické studie orforglipronu, který představuje perorální variantu GLP‑1. Ve studii došlo u pacientů k průměrné redukci hmotnosti o 12,4 % během 72 týdnů, což zaostalo za očekáváním a také za výsledky konkurenční injekční léčby Wegovy od Novo Nordisk, která vykázala průměrnou redukci 14,9 %. Efektivita po odečtení placeba činila pouze 11 % a nežádoucí účinky, zejména zvracení, byly časté – postihly 24 % pacientů užívajících nejvyšší dávku. Výsledkem byl prudký pokles akcií Lilly, zatímco akcie Novo Nordisk naopak posílily přibližně o 7 %.
Strategie a výhled do budoucna
Přestože výsledky studie zklamaly, Lilly nadále věří v dlouhodobý potenciál orforglipronu. Představitelé společnosti vyzdvihli výhody pohodlného denního dávkování ve formě tablet a možné výrobní úspory oproti injekčním formám. Podání žádosti o schválení léku se očekává v průběhu roku 2025. Mezitím společnost nadále dominuje segmentu GLP‑1 injekcí, které zůstávají základem jejího finančního úspěchu a vedoucího postavení na trhu léčby obezity a diabetu.
