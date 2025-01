Stratégové Goldmanu předpovídají 20% růst čínských akcií v roce 2025

Stratégové Goldman Sachs Group Inc. zůstávají optimističtí ohledně čínských akcií a předpovídají 20% růst benchmarků do konce roku 2025, a to i přes pokračující pokles trhu.

V nedělní zprávě stratégové pod vedením Kingera Laua potvrdili svůj nadhodnocený postoj k čínským akciím na pevnině (A-akcie) i v zahraničí (H-akcie) s odkazem na příznivou rovnováhu mezi rizikem a výnosem. „Sentiment a likvidita se mohou začít zlepšovat koncem prvního čtvrtletí roku 2025 s jasnějšími tarify a politickým směřováním,“ napsali.

Býčí výhled přetrvává, i když podobná výzva z listopadu se neshodovala s výkonností trhu. Index MSCI China nedávno vstoupil do medvědího trhu a index CSI 300 během prvních sedmi obchodních dnů roku 2025 klesl o více než 5 % - což je jeho nejhorší začátek roku od roku 2016.

Goldman radí investorům, aby se zaměřili na zástupce vládní spotřeby, vývozce z rozvíjejících se trhů, kteří jsou připraveni těžit ze slabšího jüanu, a na vybrané technologické a infrastrukturní akcie. Očekává se také, že výnosy akcionářů zůstanou silné, podporované rekordně vysokými výplatami hotovosti a klesajícími domácími úrokovými sazbami.

Stratégové rovněž potvrdili své doporučení „overweight“ pro akcie online maloobchodu, médií a zdravotnictví a zvýšili doporučení pro akcie spotřebitelských služeb na „overweight“.

HSBC Holdings Plc sdílí optimismus Goldmanů a minulý týden uvedla, že čínské akcie kótované v Hongkongu jsou atraktivní díky „příznivé politické rétorice“ pevninských úřadů a lepšímu výhledu hospodářského růstu.