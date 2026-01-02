Technická analýza - DE40 (02.01.2026)

- Jaký bude další vývoj cen DE40?
Na intervalu D1 se německý index D40 již delší dobu pohybuje v široké konsolidaci. Prakticky od loňského května kotace oscilují mezi 24 700 a 23 350 body. Aktuálně pozorujeme test horní hranice tohoto pásma. Pokud dojde k proražení nad 24 700, cíle pro kupce mohou být 25 430 a 26 070 bodů, které vycházejí z externích měření poslední klesající korekce, konkrétně z 127,2 % a 161,8 % Fibonacci retracement. Naopak odmítnutí na této rezistenci může znamenat návrat do probíhající konsolidace, tedy další pohyb v rámci rozpětí vyznačeného v grafu modrým obdélníkem.
D40 – D1 interval | Zdroj: xStation5
Na intervalu H1 jsou však kotace v lokálním růstovém trendu. Poslední dvě korekce měly přesně stejný rozsah, jak je vyznačeno červenými obdélníky, a současná korekce do této struktury také zapadá. Klíčový support je na úrovni 24 642 bodů a dokud zůstane neporušený, podle metodiky Overbalance zůstává platný scénář dalšího růstu. I v případě větší korekce je vhodné sledovat další úrovně obrany: horizontální support na 24 560 bodech a support vyplývající ze 100periodického průměru, který je v grafu vyznačen modře.
D40 – H1 interval | Zdroj: xStation5
