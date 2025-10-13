Technická analýza: EUR/USD testuje hranici pullbacku

-
EUR/USD zůstává v jasné medvědí struktuře – trh respektuje klesající trendovou linii a tvoří nová nižší minima i maxima.
-
Klíčová rezistence 1,1645–1,1665 (balance + VWAP + trendline) může přilákat prodejce; dokud ji cena neprorazí, převažuje bearish scénář.
-
Cíl poklesu leží na 1,1522 (FVG 50 %) a případně 1,1400, zatímco COT data dál favorizují silnější dolar.
-
EUR/USD zůstává v jasné medvědí struktuře – trh respektuje klesající trendovou linii a tvoří nová nižší minima i maxima.
-
Klíčová rezistence 1,1645–1,1665 (balance + VWAP + trendline) může přilákat prodejce; dokud ji cena neprorazí, převažuje bearish scénář.
-
Cíl poklesu leží na 1,1522 (FVG 50 %) a případně 1,1400, zatímco COT data dál favorizují silnější dolar.
Měnový pár EUR/USD se už několikátý týden nachází v medvědí struktuře. Na denním grafu (D1) je vidět, že trh respektuje klesající trendovou linií a dělá stále nová nižší minima a maxima. Aktuální odraz od oblasti 1,1560, kde se nachází fibonacciho úrovně 0.618 a 0.66, zatím působí jen jako technický pullback v rámci širšího sestupného trendu.
Klíčová rezistenční zóna leží na 1,1645–1,1665, kde se střetává balanční level s měsíčním VWAPem. K nim se ještě přidává klesající trendová linie. Jedná se tedy o velmi zajímavou oblast, která pravděpodobně přiláká prodejce, pokud se cena dostane výše. Nicméně, dokud neprorazíme klíčové oblasti jako je tato a trh se bude držet stále pod ní, zůstává hlavní scénář bearish.
Z technického pohledu se pozornost soustředí na zónu 1,1522, která odpovídá 50% úrovni Fair Value Gap (FVG). Tato oblast má vysokou pravděpodobnost reakce, protože představuje prostor, kde se dříve nakupujícím nezrealizovali jejich objednávky. Co by ještě možnému pullbacku mohlo hrát do karet je to, že se v této oblasti také nachází fibonacciho úroveň 0.786.
RSI je aktuálně v medvědí oblasti na úrovni 36 a potvrzuje slabé momentum. Také naznačuje, že korekce směrem k VWAPu může sice nastat, ale pravděpodobně by se jednalo pouze o pullback v medvědí struktuře.
COT data naznačují, že struktura trhu zatím favorizuje dolar. Commercials (červená) začali sice mírně akumulovat long pozice, což bývá kontrariánský signál, ale Large Speculators (oranžová) – institucionální hráči sledující trend – stále drží převahu shortů. To podporuje pokračování medvědího sentimentu. Retailoví obchodníci (modrá) zůstávají převážně long, což v minulosti často předcházelo dalšímu poklesu. Celkový spekulativní sentiment (zelená) tak zůstává nakloněn ve prospěch amerického dolaru.
Celkově se tedy EUR/USD nachází v bear marketu. Pokud dojde ke krátkodobým růstům, tak pravděpodobně to bude představovat jen korekce v rámci sestupného trendu. Dokud se trh drží pod 1,1665, převažuje prodejní výhled s cílem na 1,1522 a následně 1,1400.
Graf: EURUSD (D1)
Denní shrnutí – Růst na Wall Street podpořen Powellovým prohlášením
Miran z Fedu signalizuje další dvě snížení sazeb v letošním roce a pokračující dezinflační proces 🗽
Vyjádření Collinsové z Fedu k měnové politice a americké ekonomice 🏛️ EURUSD posiluje o 0,2 %
Ranní shrnutí (15.10.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.