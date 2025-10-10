Japonský jen padá. Ministerstvo hrozí zásahem

-
Japonský jen oslabil na osmiměsíční minimum kvůli politické nejistotě a rozdílu v úrokových sazbách mezi Japonskem a USA.
-
Vláda zvyšuje rétoriku a nevylučuje devizovou intervenci, pokud by kurz překročil hranici 155–160 jenů za dolar.
-
Slabá měna zvyšuje inflační tlak, což by mohlo přimět Bank of Japan ke zvážení mírného zvýšení sazeb na konci října.
-
Japonský jen se v pátek propadl na nové osmiměsíční minimum vůči americkému dolaru, přestože se nově zvolená předsedkyně vládní Liberálně demokratické strany (LDP) snažila uklidnit trhy. Ministr financí Katsunobu Kato reagoval na pokračující propad měny ostřejším varováním a zdůraznil, že vláda bedlivě sleduje možné zvýšené pohyby na devizovém trhu.
Politické pozadí a reakce vlády
Propad japonského jenu přišel krátce po překvapivém vítězství Sanae Takaichi v čele LDP. Takaichi je známá svým prorůstovým postojem a podporou expanzivní, fiskální a měnové politiky. Její výhra na čas snížila očekávání, že Bank of Japan (BOJ) brzy přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb, což jen dále oslabilo měnu. Nová lídryně se sice snažila zdůraznit, že nepodporuje nadměrně slabý jen a že rozhodnutí o sazbách patří výhradně centrální bance, ale trhy tyto výroky příliš neuklidnily. Kato následně přitvrdil ve své rétorice, čímž posílil spekulace, že se vláda připravuje na možnou devizovou intervenci, pokud by kurz pokračoval směrem k hranici 160 jenů za dolar.
Historie zásahů
Japonské ministerstvo financí v minulosti několikrát zasáhlo na podporu měny, naposledy v roce 2024, kdy intervenovalo při úrovních okolo 158 - 162 jenů za dolar. Od roku 2022 již vláda utratila přibližně 24,5 bilionu jenů (160 miliard USD) na obranu kurzu. Zástupci ministerstva i BOJ opakovaně upozorňují, že jim nejde o konkrétní úroveň směnného kurzu, ale o stabilitu trhu a tempo změn. Slabší jen má podle Kata jak pozitivní, tak negativní efekty – pomáhá exportérům, ale zároveň zvyšuje ceny dovozu a tlak na inflaci.
Dopady a výhled
Kromě měnových faktorů působí na trhy i nejistota kolem politické stability. Takaichi zatím jedná o pokračování koaliční spolupráce s menší stranou Komeito, ale dohoda zatím není jistá. Další vývoj kurzu bude záviset především na postoji BOJ. Slabý jen zvyšuje ceny dovozu a tím i inflační tlaky, což by mohlo urychlit rozhodnutí centrální banky přistoupit k mírnému zvýšení sazeb. Trh aktuálně odhaduje přibližně 21% pravděpodobnost změny úrokové politiky při zasedání 30. října. Pokud bude oslabení pokračovat, roste riziko, že Tokio přistoupí k dalšímu zásahu na devizovém trhu. A to zejména pokud by kurz prorazil hranici 155 - 160 jenů za dolar.
Vývoj kurzu jenu
Kolem 11. Hodiny SEČ se kurz japonského jenu pohyboval kolem úrovně 152,7 USD/JPY, poté co krátce oslabil až k 153,27. Jen tak během týdne ztratil přibližně 3,6 %, což představuje největší týdenní pokles za poslední rok. Slabá měna je výsledkem kombinace politické nejistoty, očekávání ohledně měnové politiky a sílícího dolaru.
Graf: USDJPY (H1)
