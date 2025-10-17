Technická analýza: GBP/USD naráží na klíčovou rezistenci

-
GBP/USD se odrazil od demand zóny a prorazil trendovou linii i VWAP, což může naznačovat začátek korekční vlny směrem nahoru.
-
Cena aktuálně reaguje na silnou supply zónu (1,3420–1,3490), přičemž klíčová rezistence leží na 1,3588 (50% FVG + liquidity pool) – zde lze očekávat možný obrat.
-
Dokud se trh nedostane nad 1,3588, zůstává celkový trend bearish, s cílovými úrovněmi na 1,3310–1,3170.
-
-
-
Měnový pár GBP/USD se po výrazném poklesu ze září snaží o korekční růst, přestože struktura je stále bearish. Na denním grafu (D1) je vidět, že trh vytvořil Break of Structure (BOS), po kterém se odrazil z oblasti silného demand levelu a nyní testuje horní hranici supply zóny kolem úrovně 1,3420–1,3490. Cena zároveň proráží klesající trendovou linii spolu s měsíčním VWAPem. To může být první znamení, že nastává korekční vlna směrem nahoru.
Z hlediska struktury, trh 2x otestoval a zároveň pěkně zareagoval na demand, který byl vytvořen 31.07.2025. Momentálně cena reaguje na velmi silnou supply zónu, kde se akumulovalo hodně objednávek. Zároveň se tu nachází 38,2% Fibonacci retracement, což je úroveň, kde se často objevují první technické prodeje po silnějším odrazu. Pokud by momentum býků pokračovalo, další významná rezistence leží na 1,3588, což odpovídá 50% Fair Value Gapu. Tato oblast tvoří shluk technických překážek – FVG, 66% retracement a horní supply zónu, odkud v minulosti začal poslední silný výprodej. Těsně před 50% FVG se nachází také liquidity pool. Což je oblast, pro kterou si trh rád chodí. Z hlediska pravděpodobnosti tak zůstává právě tato úroveň nejzajímavějším bodem pro případný obrat zpět dolů.
Naopak první důležitý support leží v oblasti 1,3350–1,3250, kde se dříve nacházela likvidita pod předchozími swingy. Zároveň po tomto demand levelu přišla momentum svíce, což dává větší validitu tohoto supportu. Nicméně, pokud by cena prorazila pod tuto zónu, otevřela by se cesta k dalšímu poklesu směrem k 1,3200, kde trh zanechal výraznou reakční oblast.
RSI momentálně ukazuje neutrální hodnoty. Nachází se na úrovni 51. Trh tak má prostor pro krátkodobé pokračování v růstu, které začalo na začátku října. Avšak momentum není dostatečně silné, aby naznačovalo jasnou změnu trendu. Dokud se RSI neudrží trvale nad 60 body, bude současný růst pravděpodobně vnímán pouze jako korekce v rámci medvědí struktury.
Z pohledu COT dat zatím převládá pro-dolarový sentiment. Commercials (červená) postupně rozšiřují své longy, čímž se zajišťují proti dalšímu posilování dolaru. Large Speculators (oranžová) naopak drží převažující short pozice vůči USD, což potvrzuje pokračující tržní nejistotu ohledně britské libry. Small Speculators (modrá) zůstávají převážně long na libře. Celkový spekulativní sentiment (zelená) tak zůstává vychýlený ve prospěch dolaru.
Současný vývoj na GBP/USD naznačuje, že trh vstoupil do fáze korekce v rámci širší medvědí struktury. Odraz od lokálního dna může krátkodobě pokračovat, avšak celkový obraz zůstává pod vlivem prodejců. Dokud se cena neprosadí nad klíčovou úroveň 1,3588, bude převládat tlak směrem dolů, přičemž další cílové úrovně leží v zóně 1,3310–1,3170. Trh tak momentálně spíše nabízí příležitosti k shortům při růstu než k budování dlouhých pozic.
Graf: GBPUSD (D1)
