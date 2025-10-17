Technická analýza: NZD/USD testuje hranici obratu

-
NZD/USD zůstává v jasném medvědím trendu, dokud cena nepřekoná strong high na 0,6008; krátkodobý odraz od supportu 0,5700 může být pouze technickou korekcí.
Klíčové rezistenční zóny leží mezi 0,5845–0,5920, kde se sbíhá supply level a důležité Fibonacciho úrovně – zde lze očekávat obnovení prodejního tlaku.
COT data potvrzují převahu dolarových býků – Large Speculators drží shorty, zatímco retail zůstává long, což nadále podporuje scénář pokračujícího poklesu.
Měnový pár NZD/USD se už několik týdnů pohybuje v jasně sestupném trendu, který vznikl po Break of Structure ze srpna. Trh vytváří nižší maxima i minima a stále respektuje klesající trendovou linii, která společně s VWAPem (0,5766) drží cenu pod tlakem.
Aktuální vývoj ukazuje, že trh se snaží stabilizovat nad supportem 0,5700, který odpovídá přesně 50% Fair Value Gapu. Jde o zónu, kde dříve zůstala část nevyplněných nákupních objednávek, a proto může krátkodobě fungovat jako oblast zvýšené aktivity kupujících. Když se podíváme na graf, je krásně vidět, jak tato zóna na cenu zareagovala. Svíčka se pěkně stáhla, což nám může značit začátek pullbacku v medvědí struktuře. Nicméně, pokud Fair Value Gap cenu neudrží, tak jako další zóna podpory se nachází na úrovni 0.56252, kde se nachází velmi silný demand level.
Naopak. Pokud dostaneme již zmíněný pullback, tak jako první možná reakční zóna se nachází kolem úrovní 0,5860–0,58447. Zde můžeme najít silný supply level, který započal pohyb dolů. Jako další konfluenci tu máme 0.382 a 0.50 fibonacciho úrovně. Jako druhá možná reakční zóna se objevuje na úrovni 0.59196, kde máme zónu 50% Fair Value Gapu. Též se tu nachází velmi důležité fibonacciho úrovně a to 0.618 a 0.66. Právě tyto oblasti by mohly být zajímavé pro retest a obnovení prodejního tlaku v případě pokračující korekce. Nicméně, dokud cena zůstává pod tímto pásmem, hlavní scénář zůstává bearish.
RSI je nyní v medvědí oblasti a blíží se hranici přeprodanosti. Aktuálně se nachází na úrovni 32. Pokud nám zaraguje FVG, tak by RSI rostlo. Nicméně z křivky je nám jasné, že dominantní převahu mají medvědi.
Z pohledu COT dat tržní struktura nadále favorizuje americký dolar. Commercials (červená) postupně navyšují své long pozice, čímž se zajišťují proti dalšímu poklesu novozélandského dolaru, ale zatím to nepředstavuje signál obratu trendu. Large Speculators (oranžová) stále drží výraznou short expozici a potvrzují tak pokračování medvědího sentimentu. Small Speculators (modrá) zůstávají převážně long, což bývá kontrariánský signál, jelikož je známo, že retail často přichází pozdě. Celkový spekulativní sentiment (zelená) zůstává negativní, což ukazuje na převahu prodejního tlaku a podporuje scénář pokračování poklesu.
NZD/USD se momentálně nachází na rozcestí. Trh balancuje mezi možnou korekcí a pokračováním sestupného trendu. Krátkodobý odraz od supportu nelze vyloučit, avšak převaha medvědů zatím zůstává zřejmá. Dokud cena tedy nepřekoná Strong high, které je na úrovni 0.6008, tak hlavní scénář zůstává pro NZD/USD bearish.
Graf: NZDUSD (D1)
