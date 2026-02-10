Denní shrnutí: Slabá data z USA táhnou trhy dolů, drahé kovy znovu pod tlakem!

- Zámořská seance probíhá ve smíšeném duchu. V době psaní tohoto shrnutí zaznamenává symbolický růst pouze index Dow Jones, který přidává téměř 0,1 %, zatímco index S&P 500 ztrácí přibližně 0,1 % a Nasdaq klesá téměř o 0,3 %.
- Negativní sentiment převládl také na starém kontinentu, kde většina indexů zakončila seanci v červených číslech. Německý DAX oslabil o více než 0,1 %, britský FTSE 100 ztratil přes 0,3 % a španělský IBEX 35 klesl o 0,4 %. Nejlépe si vedl francouzský CAC 40, který zaznamenal pouze symbolický růst.
- Americké maloobchodní tržby za prosinec dosáhly 0,0 % m/m jak celkově, tak po očištění o prodeje automobilů (očekávání +0,4 %), což představuje velmi slabý výsledek hluboko pod očekáváním trhu. Data výrazně zklamala investory a vyvolávají vážné pochybnosti o kondici amerického spotřebitele. Takto slabé údaje jasně naznačují zpomalení spotřeby, které může v nadcházejících měsících oslabit výhled ekonomického růstu.
- Na měnovém trhu jsou největší pohyby patrné na měnovém páru USDJPY. Japonský jen posiluje vůči dolaru v reakci na vítězství tábora premiérky Takaichiové.
- Negativní sentiment dominuje trhu drahých kovů. Zlato klesá přibližně o 1 % a pohybuje se kolem úrovně 5 000 USD za unci. Stříbro ztrácí více než 3 % a testuje hranici 80 USD za unci. Podobně se chovají i palladium a platina, které ztrácejí zhruba 1,6 %.
- Na kryptoměnovém trhu je patrný výrazný výprodej a nejdůležitější aktiva zůstávají pod silným tlakem. Bitcoin klesá přibližně o 2 % a propadá se pod 69 000 USD, zatímco Ethereum oslabuje ještě výrazněji, přibližně o 5 %, k úrovni okolo 2 000 USD.
- Komoditní trh je rovněž pod tlakem. Kontrakty na ropu Brent klesají zhruba o 0,4 %, zatímco ropa WTI ztrácí přibližně 0,6 %. Pod tlakem zůstávají také kontrakty na zemní plyn Henry Hub (NATGAS), které klesají asi o 0,2 %.
- Společnost Coca-Cola zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2025, které navzdory lepšímu než očekávanému zisku na akcii a růstu objemu prodejů zklamaly na úrovni tržeb, jež zůstaly pod tržními odhady. Firma navíc oznámila umírněný růst tržeb v roce 2026 a změnu na pozici generálního ředitele.
- Společnost Datadog zveřejnila velmi silné výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2025, když tržby vzrostly přibližně o 29 % r/r na 953 mil. USD a zisk na akcii překonal očekávání. To podtrhuje její silnou pozici v oblasti cloudu a AI. Společnost zároveň představila silný výhled na rok 2026, který počítá s dalším růstem tržeb.
Denní shrnutí: Trh hledá směr, ropa a kovy pod tlakem
Zlato ztrácí 2,5 % kvůli jednáním USA–Írán a silnějšímu dolaru 📉 ANZ zvyšuje výhled
Ropa -2 % kvůli Íránu 🛢️
ZIM (ZIM) vyskočil o více než 30 % po dohodě o převzetí Hapag-Lloydem za 35 USD na akcii
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.