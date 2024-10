Tesla ukázala budoucnost dopravy na eventu We Robot

Včerejšek může být pro naše chápání aut zlomovým dnem. Americká elektroautomobilka Tesla totiž včera pořádala dlouhoočekávaný event, který měl být událostí demonstrující to, že Tesla není jen běžná automobilová společnost. Tato americká firma je podle svého ocenění již dlouho investory brána jako něco víc. Tržní kapitalizace Tesly je přibližně 770 miliard USD při zisku 9 miliard USD za loňský rok, zatímco například německý Volkswagen, tedy klasická automobilka, má hodnotu zhruba 50 miliard USD při zisku 19 miliard USD. Hodnota Tesly je z tohoto pohledu přibližně stejná, jako hodnota všech jiných automobilek dohromady. Trh tedy oceňuje Teslu výrazně vyšší a dražší, než jiné automobilové společnosti a dokonce výrazně dražší než technologické společnosti, jako jsou například Apple, Microsoft, Meta, Alphabet či Nvidia. Proč je tomu ale tak? Tesla a její CEO Elon Musk již dlouho slibují revoluci v oblasti energetiky či dopravy. Pokud se člověk zamyslí nad dnešním využitím auta, tak u většiny majitelů vůz stojí drtivou většinu dne nevyužité doma či v práci. Tesla ale slibuje, že úplně překope toto chápání tím, že dotáhne plnou autonomii do zdárného konce a auto bude moci například vozit jiné lidi, pokud bude člověk spát či pracovat. Jinak řečeno, člověk se odveze pohodlně do práce a následně jeho auto může vydělávat vozením jiných lidí.

To by samozřejmě pomáhalo využívat zdroje v ekonomice efektivněji, z čehož bychom měli nakonec těžit všichni. Autonomní auta také budou v konečném důsledku zřejmě bezpečnější a pohodlnější, než dnešní chápání dopravy, jelikož si člověk do auta bude moci sednout a věnovat se něčemu jinému. Investoři od Tesly očekávají, že své know how v této oblasti bude umět dobře využít a na svém softwaru vydělávat velké peníze, proto Tesla na trhu není chápána jako klasická automobilka, ale jako něco víc. Včera ale po letech odkládání (první sliby plné autonomie byly už kolem roku 2018) Tesla konečně ukázala, jak vidí budoucnost.

Včera, respektive dnes v noci našeho času totiž proběhlo představení příští vize Tesly. Společnost ukázala dlouhoočekávanou novinku Cybercab s cenou pod 30 000 USD. Jedná se o koncept plně autonomního auta bez volantů či pedálů, které má být schopno zcela samostatně bez zásahu řidiče přesouvat lidi z bodu A do bodu B. Podle Elona Muska se auto bude nabíjet bezdrátově, tedy jinak než současné elektromobily. Podle jeho slov také bude toto auto 10-20 násobně bezpečnější, než běžná auta a ujetá míle bude stát asi 0,2 USD. Výroba by měla začít v letech 2026 až 2027. Kromě tohoto auta firma také ukázala další možnosti využití robota Optimus, který by mohl být k prodeji za 20 000 – 30 000 USD. Elon Musk také světu ukázal i futuristický Robovan, který je schopen přepravit až 20 lidí.

Bude to ale stačit? Odpověď na tuto otázku se samozřejmě dozvíme až časem. Tesla nesporně přinesla v této oblasti revoluci a určila směřování i ostatních automobilek, svou ukázku včerejší vize ale bude muset ještě přetavit do praxe, získat povolení regulátorů a reálně uvést tato auta na cesty. Jak nakonec využije své technologie je sporné, stejně tak i to, zda se jí podaří svůj software dobře zmonetizovat. Ve světě je totiž mnoho případů, kdy měla firma nejlepší produkt, avšak neuměla jej dobře zpeněžit. Nedávným příkladem je Open AI, která je považována za lídra v oblasti umělé inteligence, organizace však očekává v příštích letech kumulativní ztráty ve výši desítek miliard USD. Pokud by se ale Tesle podařilo tyto sliby nakonec opravdu naplnit a během let dodat miliony podobných aut, šlo by o největší revoluci v silniční dopravě od vzniku aut.