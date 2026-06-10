Těžba ropy klesla na nejnižší úroveň za více než dvě dekády 🛢️📉 Trh po reportu EIA vyčkává 📌

Futures na ropu se po dnešním reportu EIA snaží najít směr. Data ukázala výraznější než očekávaný pokles zásob ropy. Produkce ropy zemí OPEC navíc v květnu klesla na nejnižší úroveň za více než 20 let a podle průzkumu agentury Reuters dosáhla přibližně 16,13 milionu barelů denně.
Cena aktuálně testuje 38,2% Fibonacciho retracement na úrovni 92,97 USD po prudkém výprodeji z maxima 97,58 USD. Zvýrazněná skupina svíček naznačuje nerozhodnost trhu na této úrovni. EMA-48 (92,20 USD) se zplošťuje pod EMA-240 (93,94 USD), což zachovává krátkodobý medvědí výhled. RSI na úrovni 55,7 bodu se zotavuje, ale zatím neposkytuje jednoznačný signál. Odmítnutí růstu by mohlo otevřít prostor k testu 23,6% retracementu na 91,88 USD, zatímco průraz nad 93,85 USD (50% Fibonacciho retracement) by mohl změnit momentum ve prospěch býků. Zdroj: xStation5
Hlavní změny zásob
Zásoby ropy klesly o 7,23 milionu barelů, což je více než trojnásobek očekávaného poklesu o 2,2 milionu barelů a zároveň hodnota blízká předchozímu poklesu o 7,97 milionu barelů.
Komerční zásoby ropy nyní činí 426,5 milionu barelů, což je přibližně o 5 % méně než pětiletý sezónní průměr.
Další údaje
- Cushing, Oklahoma: -0,801 mil. barelů (předchozí: -0,583 mil.)
- Benzín: +0,186 mil. barelů (odhad: +1,0 mil. barelů – výrazně pod očekáváním)
- Destiláty: -0,2 mil. barelů (odhad: +0,171 mil. barelů)
- Celkové komerční zásoby ropných produktů: -5,6 mil. barelů za týden
Provoz rafinerií
Rafinerie využívaly 95,3 % dostupné kapacity a zpracovávaly 17 milionů barelů denně, což představuje nárůst o 80 tisíc barelů denně oproti předchozímu týdnu.
Produkce benzínu dosáhla v průměru 9,7 milionu barelů denně, zatímco produkce destilátů činila 5,2 milionu barelů denně. Obě hodnoty mezitýdenně vzrostly.
Import a poptávka
Dovoz ropy dosáhl v průměru 5,9 milionu barelů denně, což je o 0,5 milionu barelů denně méně než v předchozím týdnu a o 5,8 % méně než ve stejném čtyřtýdenním období loňského roku.
Na straně poptávky dosáhly dodávky ropných produktů za poslední čtyři týdny v průměru 20,6 milionu barelů denně, což představuje meziroční růst o 3,5 %.
Poptávka po destilátech vzrostla o 7,2 % meziročně, zatímco spotřeba benzínu klesla o 0,5 % a leteckého paliva o 2,2 %.
Úrovně zásob ve srovnání s pětiletým průměrem
Nejvýrazněji pod dlouhodobým průměrem zůstávají zásoby destilátů, které se při 102,1 milionu barelů nacházejí o 13 % níže než pětiletý průměr.
Zásoby benzínu jsou o 6 % nižší než průměr.
Na opačné straně stojí propan a propylen, jejichž zásoby dosahují 22,8 milionu barelů, tedy o 35 % více než pětiletý průměr.
Kontext nabídky OPEC
Produkce ropy zemí OPEC se v květnu meziměsíčně snížila o 1,06 milionu barelů denně a dosáhla nejnižší úrovně za více než dvě desetiletí.
Pokles byl způsoben především americkou námořní blokádou vůči Íránu a narušením dopravy v okolí Hormuzského průlivu, což výrazně omezilo export z oblasti Perského zálivu.
Největší pokles zaznamenal Írán, zatímco produkce Saúdské Arábie rovněž klesla. Část výpadků kompenzovaly vyšší dodávky z Iráku, Venezuely a Nigérie.
Tento vývoj podporuje napjatou situaci na trhu, kterou naznačují i opakované výrazné poklesy amerických zásob ropy.
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Konflikt v Íránu nemusí skončit
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