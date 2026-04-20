Thajsko zrychluje strategický megaprojekt ⚓ Krize v Hormuzském průlivu oživila plán za 31 miliard dolarů

- Thajsko chce urychlit projekt landbridge jako alternativu k Malackému průlivu
- Koridor by mohl zkrátit přepravu o 4 dny a snížit náklady o 15 %
- Odhadované náklady činí až 31 miliard dolarů
- Vláda čeká vznik asi 200 tisíc pracovních míst
Thajsko chce urychlit dlouho připravovaný projekt takzvaného landbridge, který má propojit Indický a Tichý oceán a nabídnout alternativu k přetíženému Malackému průlivu. Impulzem se stala aktuální krize v Hormuzském průlivu, která znovu ukázala, jak zásadní význam mají klíčové námořní trasy pro světový obchod i energetiku.
Podle thajské vlády by nový dopravní koridor mohl zkrátit přepravu mezi oběma oceány v průměru o čtyři dny a snížit náklady asi o 15 %. Projekt počítá s výstavbou dvou nových přístavů na opačných stranách jižního thajského poloostrova, které propojí síť silnic a železnic. Zboží by tak nemuselo proplouvat přes Malacký průliv, jenž dnes odbavuje přibližně 40 % světového obchodu, včetně velké části dodávek ropy z Blízkého východu do Asie.
Zdroj: mahanakornpartners.com
Z pohledu Bangkoku jde nejen o infrastrukturní investici, ale i o strategickou příležitost. Thajsko by získalo větší význam v mezinárodní logistice a mohlo by těžit z rostoucí snahy firem i států diverzifikovat přepravní cesty. Vláda odhaduje, že celý projekt může stát až 1 bilion bahtů, tedy zhruba 31 miliard dolarů.
Realizace ale nebude jednoduchá. Nejprve je nutné schválit potřebnou legislativu, přičemž návrh zákona by měl kabinet projednat ještě letos. Samotná výstavba by pak podle dřívějších odhadů mohla trvat až 15 let. Vzhledem k omezeným veřejným financím chce vláda zapojit také soukromý sektor prostřednictvím tendrů.
O projekt už podle thajských představitelů projevily zájem některé zahraniční firmy i státy, včetně Spojených arabských emirátů. Ve hře jsou také společnosti jako DP World nebo hongkongská New World Development. Kabinet zároveň očekává, že výstavba přinese silný ekonomický efekt a vytvoří kolem 200 tisíc pracovních míst.
Projekt má však i své kritiky. Ti upozorňují, že ekonomická návratnost nemusí být jistá a že stavba může mít výrazné environmentální dopady. Přesto se zdá, že současné geopolitické napětí dává thajskému plánu novou dynamiku a posouvá jej blíže k realizaci.
