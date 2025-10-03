🍫 Trh s kakaem kapituloval na začátku sezóny

Pád cen kakaa
📉 Komodita je tento týden nižší o více než 10 % a za poslední tři měsíce ztratila téměř 30 %, čímž se ceny vrátily na úrovně z počátku roku 2024.
Zlepšený výhled nabídky
📦 Prudká korekce je způsobena vyššími než očekávanými dodávkami do přístavů a plány producentů zvýšit ceny pro farmáře, což signalizuje vyšší budoucí produkci.
Zploštění forwardové křivky
📊 Téměř plochá forwardová křivka ukazuje na rostoucí důvěru trhu v kontinuitu dodávek, i když cena se technicky jeví jako podhodnocená.
Ceny kakaa dnes klesají o více než 4 %, což představuje třetí den poklesu v tomto měsíci a zároveň třetí den oficiální hlavní sezóny 2025/2026. Od začátku tohoto týdne činí propad již přes 10 %. Za poslední tři měsíce (bez započtení nákladů na rolování) se ceny propadly téměř o 30 %, čímž se kakao stalo nejhůře performující komoditou na světě v posledním období. Ceny se vrátily na úrovně naposledy zaznamenané na začátku roku 2024 a forwardová křivka je téměř plochá, což signalizuje rostoucí jistotu trhu ohledně dodávek.
První klíčová data o dodávkách do přístavů z Pobřeží slonoviny se očekávají v pondělí a předběžné zprávy naznačují, že čísla budou výrazně lepší, než se původně předpokládalo. Navíc dodávky v posledních týdnech byly několikanásobně vyšší než před rokem, což podtrhuje výrazné zlepšení dynamiky nabídky na trhu s kakaem.
Očekává se také, že Ghana i Pobřeží slonoviny zvýší ceny vyplácené farmářům. To nejen zlepší vyhlídky budoucí produkce díky možným investicím, ale může také povzbudit pěstitele, aby dávali přednost oficiálním prodejním kanálům před nelegálními, aby získali vyšší ceny.
Sezónnost naznačuje, že ceny kakaa obvykle klesaly v září a říjnu, avšak následně byl často pozorován odraz směrem vzhůru. Pokud ale bude sklizňová sezóna robustní, ceny nemusí nutně růst v souladu s historickými průměry.
Forwardová křivka kakaa je téměř plochá ve srovnání s jejím tvarem ještě před měsícem. To signalizuje výraznou důvěru investorů v kontinuitu dodávek. Současně však likvidita na trhu s futures zůstává extrémně nízká.
Ceny kakaa na začátku týdne testovaly úroveň 7 000 USD za tunu, nyní se však blíží k hranici 6 000 USD.
