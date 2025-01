Trhy krvácí kvůli silným údajům NFP 📉

US500 klesá o 1,6 %, zatímco výnosy státních dluhopisů se blíží 5 %

Americké akcie dnes prudce klesly, přičemž index US 500 (S&P 500) ztratil 1,6 %, protože silnější, než očekávaná zpráva o pracovních místech za prosinec přinutila investory přehodnotit očekávání ohledně snižování sazeb Federálním rezervním systémem v roce 2024. Tržní reakce vymazala počáteční zisky indexu v roce 2025, zatímco výnosy státních dluhopisů vzrostly a 30leté výnosy se krátce dotkly hranice 5 %.

Hlavní body:

S&P 500 klesá o 1,6 %, blíží se k důležité technické podpoře na úrovni 100denního klouzavého průměru

Výnosy 30letých státních dluhopisů krátce překonaly hranici 5 %

Swapoví obchodníci snižují očekávání snížení sazeb v roce 2024 na 30 bazických bodů

Sektor informačních technologií vede poklesy, oslabuje o 2,54 %

Tržní reakce

Silná prosincová zpráva o pracovních místech, která ukázala 256 000 nových pracovních míst a pokles nezaměstnanosti na 4,1 %, vyvolala široký výprodej na trzích. Energetický sektor zůstal jediným světlým bodem, zatímco všechny ostatní sektory oslabily. Největší poklesy zaznamenaly technologie (-2,54 %) a finance (-2,31 %).

Turbulence na trhu s dluhopisy

Trh státních dluhopisů zažil významnou volatilitu, protože silná data o zaměstnanosti zesílila globální výprodej dluhopisů. Výnos 30letých dluhopisů překročil hranici 5 % a poté se stáhl, zatímco výnos 10letých dluhopisů pokračoval v růstu. Býci na dluhopisech nyní vkládají své naděje do příštího týdne na zveřejnění indexu CPI, které by mohlo přerušit výprodej. Swapy na trhu posunuly očekávání prvního snížení sazeb Fedu z července na říjen, přestože analytici poznamenávají, že zaměření Fedu na alternativní ukazatele inflace by mohlo stále umožnit uvolnění politiky, i když s opožděným harmonogramem.

Výnosová křivka amerických státních dluhopisů. Zdroj: Bloomberg

Výrazné pohyby akcií

Delta Air Lines (DAL.US) vzrostla o 9,8 % poté, co předpověděla nejsilnější finanční rok ve své historii s očekávaným růstem tržeb o 7–9 % v 1. čtvrtletí. Akcie pojišťovacích společností klesly kvůli obavám z požárů v Kalifornii, přičemž Mercury General se propadla o 20 %. Nvidia (NVDA.US) ztratila 3 % kvůli odporu vůči novým omezením na export čipů, zatímco Walgreens (WBA.US) vzrostla o 22 % po překonání očekávání za 1. čtvrtletí s tržbami ve výši 39,46 miliard USD.

Opatrný výhled Wall Street

Přední analytici přehodnocují časové plány snížení sazeb, přičemž Ellen Zentnerová z Morgan Stanley poznamenala, že ani příští týden zveřejněná data o inflaci možná nebudou stačit k vyvolání okamžité akce Fedu. Lindsay Rosnerová z Goldman Sachs Asset Management zdůraznila, že lednové snížení sazeb je nyní mimo hru, přičemž pozornost se přesouvá na březnové zasedání.

Implikované snížení sazeb v USA. Zdroj: Bloomberg

US500 (Denní interval)

Index US500 se blíží k důležité úrovni podpory na 100denním klouzavém průměru (SMA) na hodnotě 5861, která se shoduje se spodním Bollingerovým pásmem a 23,6% úrovní Fibonacciho retracementu. RSI klesá, což odráží slábnoucí momentum, zatímco MACD se rozšiřuje směrem dolů, což signalizuje rostoucí medvědí tlak. Průlom této úrovně by mohl zrychlit sestupný pohyb, zatímco odraz by mohl býkům nabídnout dočasnou úlevu. Zdroj: xStation