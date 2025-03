Trhy rostou, protože obchodníci přijímají riziko, dluhopisy klesají kvůli naději na zmírnění celních sazeb

Americké akcie v pondělí prudce vzrostly, když se investoři vrhli na přeprodané technologické akcie, a to díky známkám, že nadcházející americká cla pod vedením bývalého prezidenta Donalda Trumpa mohou být úžeji zaměřená, než se dříve obávali. Tato obnovená chuť riskovat poslala ceny dluhopisů níže a zvedla ceny ropy v souvislosti se spekulacemi, že Trump může zavést 25% clo na země dovážející energii z Venezuely.

Index S&P 500 vzrostl o zhruba 1,5 % a odrazil se tak od nedávného výprodeje, který index vzdálil od rekordních maxim a zpochybnil vedoucí postavení amerického trhu. Technologický Nasdaq 100 vzrostl o 1,9 %, zatímco Dow Jones Industrial Average si připsal 1,1 %. Akcie s malou tržní kapitalizací, sledované indexem Russell 2000, si polepšily o 2 %. Výnos desetiletého státního dluhopisu vzrostl o sedm bazických bodů na 4,31 %.

Technologické tituly s megakapacitou - takzvaná „velkolepá sedmička“ - se prudce odrazily ode dna a jako skupina vzrostly o 2,9 %. V čele růstu stála společnost Tesla, která zažila nejhorší čtvrtletí od roku 2022. Rostly také akcie polovodičů, přičemž filadelfský polovodičový index vyskočil o 3,2 %. Mezitím kryptoměny prudce vzrostly, přičemž Bitcoin vzrostl o 3,4 % na více než 88 000 USD a Ether posílil o 4,4 %.

Analytici společností JPMorgan, Morgan Stanley a Evercore ISI naznačili, že to nejhorší z nedávné tržní korekce může být za námi, přičemž se odvolávali na lepší náladu investorů a příznivé sezónní trendy. Ivan Feinseth ze společnosti Tigress Financial Partners poznamenal, že trhy se zdají být připraveny rozšířit zisky z přeprodaných podmínek, zejména pokud se Trumpovy celní plány ukáží jako méně rušivé, než se obávali.

Očekává se, že Trump představí nová cla kolem 2. dubna v rámci akce, kterou nazývá „Den osvobození“. Ačkoli zpočátku trhy vyděsila, poslední zprávy naznačují, že opatření mohou být umírněnější a cílenější, než se původně očekávalo. Podle zasvěcených osob nabízí několik klíčových amerických obchodních partnerů ústupky, aby se vyhnuli širším sankcím, a doufají, že se jim podaří vyřešit Trumpovy dlouhodobé obavy z obchodní nerovnováhy.

Thierry Wizman ze společnosti Macquarie poznamenal: „Domníváme se, že jsme již byli svědky ‚vrcholu chaosu‘ v celní politice,“ a dodal, že se zřejmě objevuje racionálnější přístup. Scott Wren ze společnosti Wells Fargo souhlasil, že ačkoli cla představují dlouhodobé riziko pro podnikové investice, bezprostřední dopad se může omezit na marginální zvýšení cen.

Holubičí postoj Federálního rezervního systému z minulého týdne a absence nových obchodních šoků pomohly obnovit důvěru v akcie. Adam Turnquist ze společnosti LPL Financial zdůraznil, že přerušení čtyřtýdenní série ztrát u indexu S&P 500 historicky vede ke krátkodobým ziskům až 4,6 % za šest měsíců.

Přesto nedávná korekce snížila část výkonnosti amerického trhu v porovnání s globálními protějšky. Stratégové společnosti BlackRock, včetně Jeana Boivina a Weie Li, nicméně zůstávají nadvážení na americké akcie a vidí širší globální příležitosti.

