Denní shrnutí: zlato s dalším rekordem, Francie bez dalšího premiéra (08.09.2025)

- Sentiment na Wall Street je dnes smíšený. Technologické akcie vedou růst (US100: +0,4 %), S&P 500 (US500: +0,1 %) je také výše. Ztráty u DJIA (US30: -0,1 %) odrážejí opatrnost investorů před čtvrtečními inflačními daty.
- Evropské indexové futures se převážně obchodují v zeleném. Nejvíce posiluje polský W20 (+2,17 %), následovaný SPA35 (+1 %) a AUT20 (+0,8 %). FRA40 (+0,55 %) si udržuje zisky navzdory pádu vlády premiéra Bayroua, zatímco DE40 přidává 0,5 %.
- Francouzský premiér François Bayrou nezískal důvěru v Národním shromáždění. Jak slíbil, zítra podá demisi prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, který bude muset buď jmenovat nového premiéra, nebo rozpustit parlament a vyhlásit nové volby.
- Zlato dosáhlo nového historického rekordu, když na začátku týdne překonalo hranici 3 600 USD/unce. Dnes posiluje o přibližně 1 % na 3 644 USD/unce, což znamená více než 5% růst od začátku měsíce.
- Ropa koriguje ztráty z konce minulého týdne, podpořena zprávami, že OPEC+ souhlasí s obnovením části těžby omezené během pandemie. Skupina bude zvyšovat těžbu o 137 000 barelů denně každý měsíc, přičemž rozhodnutí budou měsíčně přehodnocována. Saúdská Aramco snížila exportní ceny pro Asii a Evropu, ty však zůstávají nad dubajskými benchmarky.
- EU připravuje nový balíček sankcí proti Rusku, jehož zveřejnění se očekává v pátek. Cílem budou banky a další instituce. Ceny zemního plynu vyskočily o 5 % kvůli nižší produkci a rostoucím očekáváním poptávky, k čemuž přispěly i obavy z tropické bouře. Později se zisky snížily na zhruba 1,5 %.
- Na měnových trzích oslabuje americký dolar, protože trh započítává snížení sazeb Fedem příští týden (USDIDX: -0,1 %). Nejvíce posilují měny Austrálie a Nového Zélandu (NZDUSD: +0,7 %, AUDUSD: +0,5 %), EURUSD roste o 0,2 % na 1,1738.
- Polský zlotý zůstává silný vůči euru i dolaru navzdory tomu, že agentura Fitch zhoršila výhled úvěrového ratingu Polska. Růst W20 táhne především oživení v bankovním sektoru.
- Průmyslová výroba v Německu v červenci meziročně vzrostla o 1,5 % (vs. oček. -0,3 %, předchozí -3,5 %). Meziměsíčně stoupla o 1,3 % (vs. oček. 1,0 %, předchozí -0,1 %). Obchodní přebytek Německa se snížil na 14,7 mld. EUR (vs. oček. 15,3 mld., předchozí 15,9 mld.).
