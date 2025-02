Trhy upřednostňují americký dolar a vyhýbají se akciím v souvislosti s eskalací obchodní války

Finanční trhy, které dlouho očekávaly obchodní válku vedenou Spojenými státy, musí nyní po svém pondělním otevření čelit její realitě. Očekává se, že investoři se přikloní k americkému dolaru a posunou ho na nová maxima, zatímco se budou vyhýbat akciím poté, co prezident Donald Trump od úterý zavede rozsáhlá cla - 25 % na Kanadu a Mexiko a 10 % na čínské zboží. Tento krok vyvolal hrozby odvetných opatření ze strany postižených zemí.

Samotná vyhlídka na zavedení cel již od Trumpova zvolení podporuje dolar. Minulý týden zaznamenal Bloomberg Dollar Spot Index nejlepší výkonnost od poloviny listopadu, když vzrostl o téměř 1 %. Americké akcie mezitím v pátek klesly, v čele s automobilkami a společnostmi silně závislými na Číně. Obchodníci s dluhopisy nyní stojí před úkolem zvážit zvýšená tržní rizika a obavy z inflace.

„Obchodní napětí se bude v krátkodobém horizontu pravděpodobně stupňovat, protože ostatní země se budou cítit nuceny reagovat nebo kopírovat opatření USA,“ uvedl Stephen Jen, generální ředitel společnosti Eurizon SLJ Capital. „V krátkodobém horizontu by to mělo posílit dolar a tlačit americké výnosy nahoru.“

Býčí postoj k dolaru je podpořen očekáváním, že cla podpoří inflační tlaky a udrží zvýšené úrokové sazby v USA. Navíc se očekává, že zahraniční ekonomiky budou trpět více než USA, což posílí přitažlivost dolaru jako bezpečného přístavu, protože poptávka po dražším americkém dovozu klesá.

GLOBÁLNÍ DOPAD: Americká cla hrozí zasáhnout HDP a inflaci

Zatímco Trumpovy výroky o příliš silném dolaru by mohly trhy rozkolísat, převažující výhled zůstává nezměněn. Podle Shoki Omoriho, hlavního globálního stratéga společnosti Mizuho Securities v Tokiu, se očekává, že cla a domácí inflační tlaky udrží trend posilování dolaru.

Americký dolar na počátku obchodování v Sydney vůči většině hlavních protějšků posílil, zatímco kanadský dolar oslabil na nejnižší úroveň od roku 2003. Pod tlakem je také mexické peso a australský dolar - považovaný za obzvláště zranitelný kvůli americkým clům vůči Číně - může nadále vykazovat horší výsledky.

„Očekáváme, že peso a kanadský dolar se při otevření asijské burzy dostanou pod prodejní tlak, ale rozsah tohoto pohybu je nejistý,“ uvedl Karl Schamotta, hlavní tržní stratég společnosti Corpay v Torontu. „Trhy by mohly v příštích týdnech zažít bolestivé období přizpůsobování, protože investoři začnou brát prezidentovy kroky vážně i doslova.“

Marco Oviedo, stratég společnosti XP Investimentos v São Paulu, popsal cla jako „jednoznačně kontrakční“ pro Mexiko. Olga Yangolová, vedoucí oddělení výzkumu rozvíjejících se trhů ve společnosti Crédit Agricole, poznamenala, že široce založená cla by mohla peso srazit na úroveň 23 za dolar, což je výrazně méně než jeho poslední páteční obchodování na úrovni 20,67 za dolar.

Měnové trhy reagují na nejistotu

Krátké pozice na australském dolaru v hodnotě 4,5 miliardy dolarů jsou na nejvyšší úrovni za téměř deset let. Podle společnosti Mizuho EMEA by Trumpovy hrozby vůči Evropské unii mohly euro dále oslabit a do března by se mohlo dostat na paritu s dolarem.

„Orientace na měnových trzích nyní připomíná výklad teorie chaosu v reálném čase,“ řekl Tifo Rouane ze společnosti Conyers Trust na Bermudách. „Vzhledem ke geopolitickému napětí, nepředvídatelnosti politiky a rozdílnému hospodářskému oživení reagují devizové trhy se zvýšenou citlivostí.“

Očekává se volatilita na akciových trzích s tím, jak se zintenzivňuje obchodní válka

Obchodníci se připravují na volatilitu na akciových trzích, zejména v sektorech, které jsou v popředí obchodních sporů. Index UBS Group AG sledující akcie ohrožené novými cly se v pátek propadl o téměř 4 %, protože investoři se obávají o inflaci a ziskové marže.

Prudké pohyby na trhu by mohly zažít automobilky, jako jsou General Motors Co. a Stellantis NV, které jsou hluboce zapojeny do severoamerických dodavatelských řetězců. Tlak mohou pocítit také výrobci elektromobilů Tesla Inc. a Rivian Automotive Inc. V hovorech o výsledcích hospodaření společností se prudce zvyšuje počet zmínek o slově „cla“, což signalizuje zvýšené obavy investorů.

Index Nasdaq Golden Dragon China, který sleduje čínské firmy kótované v USA, v pátek klesl o 3,5 %.

„Bez ohledu na výsledek jednání hrozí vyšší cla a odvetná opatření,“ uvedl Prashant Newnaha, stratég společnosti TD Securities v Singapuru. „Narušení dodavatelského řetězce je zpět a vyšší náklady a ceny jsou nevyhnutelné.“

Mezitím hedgeové fondy a nekomerční obchodníci udržují na dolaru značné dlouhé pozice v hodnotě 33,7 miliardy USD. Očekává se, že tito investoři budou své pozice držet až do oznámení odvetných opatření.

Tržní stratégové varují před zpřísněním finančních podmínek

Navzdory turbulencím na trhu Trump neprojevil přílišné obavy z reakcí investorů na jeho obchodní politiku. Ed Al-Hussainy, stratég pro sazby ve společnosti Columbia Threadneedle Investments, však varoval, že prezident se pustil do vysoce rizikové celní strategie s velkou pravděpodobností odvetných opatření.

„Očekávám zpřísnění finančních podmínek,“ řekl. „Očekávejte výprodej akcií a širší úvěrové rozpětí.“

Americké státní dluhopisy si na začátku roku dokázaly připsat mírné zisky díky nižším než očekávaným údajům o inflaci. Obchodníci s pevným výnosem však nyní musí posoudit rostoucí tržní rizika v porovnání s inflačními dopady plynoucími z cel a Trumpovy fiskální politiky.

Index Bloomberg US Treasury od počátku roku vzrostl zhruba o 0,5 %. „Pokud dojde k výprodeji akcií, měli bychom být svědky útěku do bezpečí u dluhopisů,“ uvedl Subadra Rajappa, vedoucí oddělení strategie amerických sazeb ve společnosti Société Générale. „Inflační dopad cel by však mohl zvýšit inflační očekávání a zploštit výnosové křivky.“

Trhy budou také sledovat nadcházející údaje o zaměstnanosti a inflaci, které by mohly ovlivnit očekávání Federálního rezervního systému. Politici nedávno pozastavili cyklus uvolňování měnové politiky a nesignalizovali žádnou naléhavost dalších škrtů. Ve středu navíc dojde k prvnímu oznámení o vrácení státních dluhopisů pod Trumpovou vládou.

„Vyšší výnosy, nižší chuť riskovat - volatilita zůstává jistotou,“ uvedl Gregory Faranello, vedoucí oddělení obchodování s americkými sazbami ve společnosti AmeriVet Securities. „Sazby budou nestabilní. V tuto chvíli je vše na stole a Fed s jednáním nespěchá.“