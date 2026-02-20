Tři trhy ke sledování příští týden (20.02.2026)

Rostoucí geopolitické napětí se znovu stává jedním z hlavních faktorů formujících ocenění na globálních trzích. Poslední jednání v Ženevě přinesla jen omezený pokrok v otázce íránského jaderného programu a Washington podle zpráv stanovil lhůtu 10–15 dní na dosažení průlomu, zatímco trhy stále více započítávají nenulovou pravděpodobnost vojenského zásahu. USA soustředily v regionu největší koncentraci leteckých sil od roku 2003 a Teherán posílil ochranu strategických objektů i rétoriku. V pozadí však zůstává válka na Ukrajině i obchodní vztahy mezi USA a Čínou. V tomto prostředí – spolu s nabitým kalendářem vystoupení členů FOMC a čtvrtečními daty PCE – bude vhodné věnovat zvýšenou pozornost instrumentům OIL WTI, US100 a GOLD.
OIL WTI
WTI do cen promítá rostoucí geopolitickou rizikovou prémii. Investoři hodnotí asymetrická rizika směrem vzhůru v souvislosti s možným narušením dodávek. Írán produkuje přibližně 3–4 miliony barelů denně a 20–25 % globálního obchodu s ropou prochází Hormuzským průlivem, který představuje klíčové úzké místo. I omezený, cílený úder na vojenskou infrastrukturu by mohl vyvolat odvetné hrozby vůči lodní dopravě a energetickým zařízením v regionu a zvýšit volatilitu na celém energetickém trhu. Základní scénář trhu aktuálně počítá s omezenou operací, jejímž cílem by bylo přimět Teherán k návratu k jednání. V takovém případě by si ropa mohla udržet mírnou rizikovou prémii. Pokud by však došlo k nekontrolované eskalaci – zejména v případě narušení provozu v Hormuzském průlivu nebo Suezském průplavu – cenový růst by mohl výrazně zrychlit.
US100
Nasdaq-100 se nachází na průsečíku geopolitického rizika a nejistých vyhlídek měnové politiky. Rostoucí napětí na Blízkém východě vyvolává klasický risk-off impuls, který negativně dopadá zejména na růstová aktiva citlivá na úrokové sazby. Vyšší ceny ropy zároveň komplikují inflační výhled a mohou posílit narativ Fedu o „vyšších sazbách po delší dobu“, v době kdy trhy očekávaly potvrzení dezinflančního trendu po posledních datech CPI. Série vystoupení členů FOMC, vyvrcholená čtvrtečními daty PCE a pátečními údaji PPI, může zvýšit volatilitu indexových futures. Pokud tvůrci politiky zdůrazní opatrnější postoj, US100 by mohl čelit tlaku – zejména po nedávné konsolidaci, která naznačuje vyčerpání posledních růstových katalyzátorů.
GOLD
Zlato znovu potvrdilo svou roli hlavního zajištění proti riziku a přiblížilo se zpět k úrovni 5 000 USD. V současné fázi se zdá, že trh vyčkává na další impuls po nedávném prudkém výprodeji. Pokud se napětí na Blízkém východě opět dostane do popředí, globální kapitál se může znovu přesouvat do bezpečných přístavů. Naopak hmatatelný diplomatický pokrok nebo omezená vojenská operace bez širších důsledků by mohly poptávku po zlatě omezit.
