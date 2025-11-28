Tři trhy, které bude příští týden vhodné sledovat (28. 11. 2025)

Blížíme se k poslednímu měsíci obchodování na mezinárodních finančních trzích v roce 2025. V nadcházejícím týdnu se investoři zaměří především na klíčová data z USA před zasedáním Fedu, další jednání o mírovém plánu mezi Ukrajinou a Ruskem a komentáře Uedy z japonské centrální banky, které naznačí, zda v prosinci dojde ke zvýšení sazeb v Japonsku. Z těchto důvodů se vyplatí sledovat US2000, OIL.WTI a USDJPY.
US2000
V následujících dnech bude vývoj indexu US2000 do značné míry záviset na indexu PCE za září, který bude zveřejněn 5. prosince – tedy těsně před zasedáním FOMC ve dnech 9.–10. prosince. Malé a střední podniky jsou citlivější na úvěrové podmínky a vývoj úrokových sazeb než velké korporace, a proto by vyšší inflační čísla mohla po nedávném růstu vyvolat tlak na výprodeje.
Trh se aktuálně nachází v tzv. informačním embargu od 29. listopadu do 11. prosince, což znamená, že členové Fedu veřejně nekomentují měnovou politiku. Bez signálů od představitelů Fedu se bude US2000 opírat téměř výhradně o „tvrdá data“, a proto budou investoři věnovat zveřejnění PCE maximální pozornost.
OIL.WTI
Vývoj ceny ropy bude ve velké míře záviset na zasedání OPEC+, které se koná v neděli 30. listopadu. Klíčovou proměnnou však zůstávají mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, která by mohla zásadně změnit trajektorii ceny ropy WTI.
OIL.WTI se aktuálně pohybuje kolem 58–59 USD za barel, přičemž trh je pod tlakem očekávání výrazného přebytku nabídky v 1. čtvrtletí 2026 (IEA očekává +4 miliony barelů denně). OPEC+ sice naznačil možnost pozastavení růstu produkce ve stejném období, a tato změna může být na nadcházejícím jednání formálně potvrzena, nicméně trh zůstává k výsledku skeptický, a to vzhledem k přetrvávajícímu převisu nabídky ze strany zemí mimo kartel.
USDJPY
Inflace v Tokiu ve výši 2,8 % r/r za listopad potvrdila rostoucí cenové tlaky v japonské ekonomice, což posiluje scénář zvýšení úrokových sazeb Bank of Japan již v prosinci nebo v lednu 2026. Derivátový trh aktuálně oceňuje pravděpodobnost prosincového zvýšení na více než 50 % a pravděpodobnost zvýšení do konce ledna na 80 % (kumulativně).
Klíčovou událostí pro japonský jen však zůstává pondělní vystoupení guvernéra Kazua Uedy v Nagoji, které by mohlo jasně naznačit směřování měnové politiky před zasedáním BOJ ve dnech 18.–19. prosince.
Napětí mezi jestřábí měnovou politikou centrální banky a holubičím postojem premiérky Sanae Takaichi, která podporuje silnější fiskální stimuly, zvyšuje nejistotu ohledně toho, nakolik je centrální banka připravena skutečně přistoupit ke zpřísnění politiky.
