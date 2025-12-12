Tři trhy, které je třeba sledovat příští týden (12. 12. 2025)

Tři trhy, které je třeba sledovat
Poslední týden před vánočními svátky obvykle přináší nižší volatilitu a upevnění stávajících trendů na finančních trzích. Rok 2026 však zřejmě plánuje jiný průběh. Konec roku přinese sérii klíčových, odložených dat z USA a zároveň dva důležité úrokové rozhodnutí v eurozóně a Japonsku. Nejdůležitějšími trhy k pozorování v tomto týdnu jsou tedy: EURUSD, USDJPY a index US100.
EURUSD
Nejdůležitější měnový pár světa posílil na nejvyšší úroveň od října. Tento růst je primárně tažen mimořádně holubičím signálem předsedy Fedu Jeroma Powella, který očekává oslabení trhu práce, a to i přes rostoucí neshody uvnitř Fedu ohledně budoucího směřování sazeb v příštím roce. Neobvykle bude zpráva NFP (Non-Farm Payrolls) zveřejněna v úterý 16. prosince, protože bylo potřeba více času pro sběr dat. Inflace CPI je naplánována na čtvrtek 18. prosince. Ve stejný den proběhne také zasedání ECB, které může přinést jestřábí překvapení – s ohledem na nedávné oživení inflace a potenciálně lepší výhled růstu v eurozóně.
USDJPY
Americká data budou mít zásadní dopad také na měnový pár USDJPY, který se minulý týden pokusil o návrat k downtrendu. Listopadové posilování jenu bylo spojeno s náznaky, že Bank of Japan (BOJ) pravděpodobně zvýší úrokové sazby. Vedle samotného rozhodnutí bude klíčová také doprovodná komunikace. Ačkoli se očekává, že sazby zůstanou nízko, výnosy japonských dluhopisů jsou aktuálně nejvýše od roku 2007, což naznačuje, že USDJPY by měl fundamentálně obchodovat na výrazně nižších úrovních. Tento scénář by však vyžadoval slabší americká data, jestřábí rétoriku ze strany BOJ a jasný signál o dalších zvýšeních sazeb.
US100
Došlo již ke zveřejnění významných finančních výsledků společností jako Oracle, Adobe a Broadcom. Ačkoliv většina firem prezentovala silný růstový moment, v sektoru umělé inteligence (AI) se objevily pochybnosti poté, co Oracle i Broadcom zklamaly očekávání trhu. Pokud ale americká data naznačí nižší inflaci a další ochlazování trhu práce, přičemž ekonomika zůstane odolná, může index US100 pokračovat v růstu směrem k historickým maximům, podobně jako jsme viděli u kontraktů na index malých firem US2000.
