Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?

Rivian Automotive je výrobcem autonomních elektrických vozidel, označovaných jako „AEV.“
Ve světě extrémně kapitálově náročné výroby automobilů jde o relativně malou a úzce zaměřenou společnost, jejíž tržní kapitalizace činí „pouze“ 23 miliard dolarů. Hodnota jejích akcií si však dnes vede velmi dobře navzdory nepříznivé náladě na trhu.
Společnost dnes posílila přibližně o 16 %, a to díky včerejšímu oznámení přelomového produktu. Podle vedení Rivianu jejich nový vlastní procesor pro autonomní řízení, RAP1, nabízí výkon několikanásobně vyšší než u lídrů trhu, jako je Tesla. Řešení má být zároveň 50krát efektivnější než současné standardní procesory, které Rivian používá.
Vedle výpočetního výkonu je klíčový i dodavatelský řetězec. Čip byl navržen interně a vyrábět se bude ve spolupráci s TSMC, přičemž společnost přerušila spolupráci s Nvidií.
Ale stačí to k tomu, aby se prolomila dosavadní slabá výkonnost firmy? Je třeba si připomenout, že Rivian vstoupil na burzu s oceněním blížícím se 180 dolarům za akcii v roce 2021. Dnes se obchoduje za pouhých 19 dolarů – tedy pokles téměř o 90 %. Čím to je?
Hlavním důvodem je, že společnost ani po letech působení na trhu nedosahuje zisku. Trh ztratil značnou část nadějí a důvěry v segment AEV a ve společnosti, které ani v období relativní izolace nedokázaly generovat zisky. Dnes je trh zaplněn vyspělými řešeními od Waymo, Tesly a řady čínských značek. Může jít tedy pouze o dočasnou anomálii v sestupném trendu?
Nutně ne. Může jít o průlomový moment pro firmu.
Rivian i v raných fázích vývoje opakovaně ukázal, že dokáže konkurovat kvalitou řešení subjektům s mnohem větším kapitálem. Má k dispozici masivní hotovostní rezervy – až 7 miliard dolarů, jeho ztráty se rok od roku snižují a nová řešení nabízejí reálnou šanci na získání podílu na trhu.
Rivian vykazuje v posledních čtvrtletích bezprecedentní tempo růstu – tržby meziročně vzrostly o 78 % a v oblasti softwaru vzrostly prodeje o 320 %. Investoři sledující vývoj v tomto segmentu by měli věnovat pozornost informacím o modelu R2 – ten má být přímým konkurentem Tesly.
Rivian není politicky zatížený jako Tesla, disponuje špičkovými vlastními řešeními a mnohem odolnějším dodavatelským řetězcem.
RIVN.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📉🖥️ Pokles technologických firem
Oracle: Výhled hospodářských výsledků
Netflix kupuje Warner Bros – Co to znamená pro streamovací trh a finanční trhy?
Další den u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdaje
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.