Denní shrnutí: Konec týdne v červených číslech, technologická rally slábne

- Páteční seance byla nepříznivá pro riziková a technologická aktiva. Zklamání z výsledků Oracle a Broadcom otřáslo důvěrou investorů. Kontrakty na US100 klesly přibližně o 2 %, zatímco poklesy u US500 a US2000 se omezily na 1 %. Dow si vede lépe, jeho kontrakty klesají o méně než 0,5 %.
- Broadcom zveřejnil výsledky, které sice překonaly očekávání investorů ohledně tržeb i zisků, avšak zklamal výhledem prodeje v sektoru AI, což vedlo k výrazné ztrátě hodnoty firmy. Oracle oslabuje kvůli zprávám o zpoždění výstavby datových center OpenAI a jako důsledek nevýrazných tržeb.
- Donald Trump podepsal zákon zakazující státní regulaci AI. Administrativa prezidenta rovněž nahlas zvažuje snížení regulací a daní v odvětví konopí a hazardu.
- Člen FEDu Goolsbee při svém vystoupení nastavil nový tón pro své prosincové hlasování. Uvedl, že „vidí více snížení než zbytek výboru“ a jeho hlas nebyl „jestřábí“.
- Slabé výsledky amerických firem a špatná makrodata z Velké Británie vytvářejí tlak i na evropské indexy. Francouzský CAC40 klesá o 0,2 %, DAX o 0,3 %, FTSE100 o 0,5 %. Výjimkou je WIG20, který roste o přibližně 0,5 %.
- Smíšená ekonomická data ze západní Evropy. Inflace CPI roste ve Španělsku, zatímco klesá ve Francii a Německu. Britský HDP opět klesá na měsíční bázi.
- Přibývá incidentů s tankery. Po výbuchu tankeru v Rumunsku před několika týdny a sérii útoků na tankery v Černém moři roste napětí: USA násilně zadržely tanker u pobřeží Venezuely a Rusko udeřilo na turecký tanker u pobřeží Ukrajiny.
- Na trhu s průmyslovými kovy dochází ke korekci. Měď a zinek oslabují o více než 2 %, hliník klesá téměř o 1 %, mírně roste nikl.
- Smíšená nálada na trhu drahých kovů. Platina výrazně roste – přes 2 %, zlato si drží cenu, stříbro výrazně klesá – o 3 %.
- Na měnovém trhu oslabuje libra. Špatná ekonomická data vyvíjejí tlak na BoE ke snižování sazeb, navzdory inflaci. Slábne také jen. Největší ztráty však zaznamenává forint, který klesá o více než 0,5 % vůči euru i dolaru.
- Negativní sentiment v technologickém sektoru se přenáší na kryptoměny. Většina tokenů ztrácí. Bitcoin oslabuje o 2 %, drží se na hraně 90 tisíc dolarů. Ethereum je na tom hůře – ztrácí přes 4 % a zastavuje se na 3090 dolarech.
