Tři trhy, které příští týden sledovat (09. 05. 2025)

Po prvním vysoce sledovaném kole obchodních jednání mezi Čínou a USA se pozornost trhu opět soustředí především na vývoj mezi těmito dvěma zeměmi. Politický a makroekonomický kalendář si však zaslouží pečlivé sledování kvůli několika klíčovým událostem. Mezi ně patří zveřejnění údajů o inflaci v USA, následované důležitými daty z eurozóny – včetně inflace a HDP. Pozornosti by neměla uniknout ani návštěva Donalda Trumpa v Saúdské Arábii. V důsledku toho budou klíčovými trhy příštího týdne: US500, EURUSD a OIL.WTI.

US500

Zveřejnění dat o inflaci je vždy středem zájmu investorů, a to platí nyní dvojnásob – s rostoucím rizikem výrazného oživení cenových tlaků. Výrazně vyšší cla, zejména na čínské zboží, by mohla ve střednědobém horizontu tlačit inflaci vzhůru. I když firmy zatím ceny nezvyšují, regionální průzkumy Fedu ukazují na rostoucí cenové tlaky. Dubnová zpráva o inflaci CPI by měla ukázat stabilizaci meziročního růstu na úrovni 2,4 %, nicméně se očekává citelné oživení meziměsíční inflace. Vyšší než očekávané hodnoty by mohly narušit růstový trend indexů. Hlavním hybatelem nálady na Wall Street ale zůstávají obchodní jednání mezi USA a Čínou. Data CPI budou zveřejněna v úterý.

EURUSD

Naděje na zmírnění obchodního konfliktu mezi USA a Čínou přispěly k výraznému poklesu měnového páru EURUSD. Obavy se dříve soustředily na možnost, že vleklá obchodní válka povede k opuštění amerického dolaru jako globální rezervní měny. Přetrvávající nejistota však současně zvyšuje tlak na další snižování úrokových sazeb v eurozóně. Tento týden přinese několik důležitých dat z eurozóny – ve čtvrtek budou zveřejněny údaje o HDP a průmyslové výrobě, v pátek pak obchodní bilance. V úterý se navíc koná schůzka ministrů financí EU, která by mohla ovlivnit budoucí přístup bloku k pokračujícím obchodním napětím.

OIL.WTI

Ropa v dubnu výrazně ztrácela kvůli obavám z obchodní války a potenciálního globálního zpomalení. K tlaku přispělo i rozhodnutí OPEC+ urychlit obnovení těžby. V úterý navštíví Donald Trump Saúdskou Arábii, aby jednal o saúdskoarabských investicích do USA. Rijád, který pravděpodobně usiluje o příznivější vztahy s americkou administrativou, se rozhodl zvýšit těžbu s cílem snížit ceny ropy. Pokud však jednání nepřinesou pozitivní výsledek, nelze vyloučit obrácení tohoto kroku. Cena ropy WTI se vrátila nad 60 USD za barel, částečně díky očekávání uvolnění vztahů mezi USA a Čínou.