Tři trhy, které sledovat (20.04.2026)

Investoři napříč všemi trhy doufají, že příměří mezi USA a Íránem vydrží a konečně umožní znovuotevření Hormuzského průlivu. Přestože ceny ropy klesly, zůstávají na zvýšených úrovních. Euforie je patrná hlavně na akciových trzích, kde sledujeme rekordně vysoké valuace. Příští týden přinese několik významných makroekonomických dat, globální pozornost se ale bude i nadále soustředit především na Blízký východ. Za zmínku stojí i to, že výsledková sezona na Wall Street je v plném proudu, což může výrazně ovlivnit udržitelnost cen indexů na historických maximech. V nadcházejícím týdnu proto stojí za to pečlivě sledovat instrumenty jako GBPUSD, GOLD a US500.
GBPUSD
Počet makroekonomických dat pro britskou libru i americký dolar bude v příštích dnech výrazný. V úterý uvidíme data z trhu práce ve Velké Británii a americké maloobchodní tržby. Ve středu bude zveřejněna britská inflace CPI, která může být klíčová pro určení výhledu úrokových sazeb v zemi. Trh nyní zaceňuje jen 40% pravděpodobnost jednoho zvýšení sazeb do poloviny roku, zatímco na konci března počítal téměř se dvěma zvýšeními. Z pohledu měnové politiky bude zásadní slyšení Kevina Warshe před bankovním výborem amerického Senátu. Jeho vyjádření mohou naznačit směr, kterým se Fed vydá po odchodu Jeroma Powella. Ve čtvrtek navíc uvidíme předběžné PMI pro průmyslový sektor ve Velké Británii i v USA.
GOLD
Ceny zlata zůstávají ve velké míře závislé na sentimentu kolem situace na Blízkém východě. Paradoxně může eskalace konfliktu vytvářet tlak na pokles zlata kvůli riziku vyšší budoucí inflace a následných restriktivních kroků centrálních bank. Naopak zlepšení sentimentu podporuje ceny zlata, protože inflační rizika ustupují a snižuje se pravděpodobnost návratu ke zvyšování sazeb. V tomto kontextu bude pro trh se zlatem mimořádně důležité úterní slyšení Kevina Warshe. Je také třeba připomenout, že s příchodem signálů o míru na Blízkém východě se pozornost investorů přesune k dalším rizikovým faktorům, které by měly drahý kov podporovat. Rostoucí globální zadlužení a pokračující dedolarizace jsou fundamenty, které mohou dál pohánět býčí trend, pokud jej nezastaví případný návrat k jestřábí měnové politice.
US500
Indexy na Wall Street se dokázaly dostat na nová historická maxima navzdory tomu, že Hormuzský průliv zůstává zablokovaný. Zdá se, že američtí investoři tento problém už považují téměř za vyřešený. Pokud tento optimismus vydrží, trh přesune plnou pozornost na firemní finanční výsledky. Většina velkých společností zatím představila solidní výsledky, i když reakce trhu byly smíšené. V příštích dnech uvidíme reporty firem jako Tesla, IBM, AT&T a Boeing ve středu, a také Caterpillar a Intel ve čtvrtek. Ve čtvrtek je navíc naplánováno hlasování o nabídce fúze mezi Warner Bros. Discovery a Paramount Skydance, což může vyvolat dodatečnou volatilitu v mediálním sektoru.
