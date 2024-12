Tři trhy, které sledovat příští týden (13.12.2024)

Jak se předvánoční obchodní týden blíží ke svému konci, pozornost investorů bude soustředěna na sérii klíčových rozhodnutí centrálních bank a geopolitické události. Očekávají se oznámení úrokových sazeb Fed, Bank of Japan (BoJ) a Bank of England (BoE), spolu s významnými politickými událostmi, jako je hlasování o důvěře německé vládě, setkání evropských lídrů a výroční tisková konference ruského prezidenta, která by mohla mít dopady na válku na Ukrajině a příchod Trumpovy administrativy. V tomto kontextu budou trhy EURUSD, US500 a GOLD tento týden klíčovými oblastmi zájmu.



EURUSD

Klíčové události zahrnují předběžné indexy nákupních manažerů (PMI) za prosinec z eurozóny i USA. Hlasování o nedůvěře vládě Olafa Scholze je naplánováno na pondělí, zatímco ve čtvrtek se sejdou lídři EU, aby projednali otázky týkající se Ukrajiny a migrace. Nejvýznamnější událostí pro tento měnový pár však pravděpodobně bude rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách ve středu. Ačkoliv se všeobecně očekává snížení sazeb, klíčové bude budoucí směřování měnové politiky, zejména vzhledem ke konsolidaci EURUSD kolem úrovně 1,0500.

US500

Americký ekonomický kalendář přinese několik významných dat. Údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě budou zveřejněny v úterý, těsně před rozhodnutím Fedu. Index cen osobní spotřeby (PCE), který bude zveřejněn v pátek, sice neovlivní okamžitý postoj Fedu, ale může nabídnout cenné poznatky o směru měnové politiky v příštím roce. S blížícím se koncem čtvrtého čtvrtletí se pozornost obrátí také na výsledkové zprávy společností, jako jsou Micron, Nike a FedEx, vzhledem k jejich specifickým fiskálním harmonogramům. Index S&P 500 zůstává blízko svých historických maxim, přičemž tzv. Santa Claus rally obvykle nabírá na síle ve druhé polovině prosince.



GOLD

Výkonnost zlata úzce souvisí s vývojem amerického dolaru a úrokových sazeb v USA. Jakožto bezpečný přístav však zlato čelí konkurenci měn, jako je švýcarský frank a japonský jen. Švýcarská národní banka minulý týden překvapila výraznějším snížením sazeb, zatímco u Bank of Japan přetrvává nejistota ohledně budoucího postoje měnové politiky. Pokud by si BoJ udržela stávající politiku, mohlo by to být pozitivní pro zlato a negativní pro jen, protože by se zabránilo odlivu kapitálu do Japonska. Geopolitické události, včetně hlasování o důvěře v Německu, setkání lídrů EU a projevu ruského prezidenta, by rovněž mohly mít vliv na trhy se zlatem.