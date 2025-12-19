Tři trhy, které sledovat příští týden (19. 12. 2025)

Vánoční týden je obvykle spojen s nižší volatilitou a slabší aktivitou na trzích, což je způsobeno nejen omezeným počtem obchodních dnů na hlavních burzách, ale také samotným svátečním obdobím. Letos však tržní podmínky mohou překvapit. Nahromadění ekonomických dat ze Spojených států těsně před vánoční pauzou, spolu s klíčovým a finálním údajem o HDP z Velké Británie, znamená, že investoři by měli zůstat ve střehu. V nadcházejících dnech by zvláštní pozornost měla být věnována měnovému páru GBPUSD, indexu US100 a ropnému trhu (OIL).
GBPUSD
V pondělí budou zveřejněna klíčová data z Velké Británie týkající se HDP a úrovně podnikových investic. Nedávné zasedání Bank of England přineslo očekávané snížení sazeb, avšak prohlášení centrální banky znělo umírněně jestřábím tónem, což dočasně podpořilo libru. Trh očekává čtvrtletní růst HDP kolem 0,1 % a roční růst 1,3 %. Jakékoli zklamání v datech, zejména pokles čtvrtletního HDP, by mohlo zvýšit tlak na BoE, aby přistoupila k rychlejšímu snižování sazeb, což by negativně ovlivnilo sentiment vůči britské měně. Na druhou stranu se nepředpokládá, že by se finální údaj o HDP výrazně lišil od předchozích odhadů.
US100
V úterý 22. prosince přijde skutečná lavina důležitých reportů ze Spojených států, které mohou osvětlit stav ekonomiky. Investoři obdrží mimo jiné druhý odhad HDP za 3. čtvrtletí, čtvrtletní inflaci PCE, údaje o průmyslové výrobě, zprávy z trhu bydlení, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby a index spotřebitelské důvěry. Takto velký objem dat v jeden den pravděpodobně vyvolá nárůst volatility a může předefinovat očekávání trhu ohledně dalšího vývoje úrokových sazeb Fedu. Změny v těchto očekáváních budou mít zvláště silný dopad na index Nasdaq 100 (US100) a také na menší společnosti v indexu Russell 2000, které jsou mimořádně citlivé na náklady externího kapitálu. Zvýšenou aktivitu lze očekávat i u amerického dolaru.
OIL
Ceny ropy zůstávají poblíž pětiletých minim, což odráží očekávaný výrazný přebytek nabídky komodity v roce 2026. Investoři aktuálně platí za barel ropy WTI pouze 55 dolarů. Nadcházející zveřejnění amerického HDP a PCE umožní trhu zohlednit budoucí poptávku po této komoditě. Klíčovým, avšak těžko odhadnutelným rizikem zůstává situace ve Venezuele. Přítomnost rozsáhlé americké flotily u pobřeží, hrozby námořní blokády a mimořádné odměny pro vojáky naznačují, že riziko ozbrojeného konfliktu je reálné. Ačkoliv současný venezuelský vývoz ropy nemá globálně dominantní podíl, vypuknutí konfliktu v regionu by mohlo vyvolat prudký, spekulativní růst cen ropy. Za zmínku stojí, že vzhledem ke svátečnímu kalendáři budou týdenní údaje o zásobách ropy v USA zveřejněny až 29. prosince.
