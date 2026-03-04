Rally dolaru se zastavuje, ale na jak dlouho❓💸

Růst amerického dolaru se zastavuje po zprávě deníku New York Times, podle níž íránské úřady sdílely s CIA informace o připravenosti k jednání. Navzdory následné reakci Íránu — který uvedl, že nedůvěřuje USA, nevidí důvod k jednání a hodlá pokračovat ve vojenských operacích tak dlouho, jak bude nutné — index amerického dolaru (USDIDX) přerušil sérii dynamických růstů a po průrazu nad 3měsíční maximum oslabil přibližně o 0,2 %.
Zdroj: xStation5
Kromě efektu „útěku do bezpečí“ byl růst amerického dolaru podporován také prudkým nárůstem globálních obav z inflace, což podporuje udržování vyšších úrokových sazeb v USA. Představitelé Fedu již před návratem inflace PCE na 3 % měli stále jestřábí tón. Dodatečný ropný šok proto vedl k rychlému růstu výnosů amerických státních dluhopisů a k poklesu již tak křehkých očekávání snížení sazeb v roce 2026. Vzhledem k rozsahu nedávných zisků dolaru a absenci vyhlídek na deeskalaci konfliktu však může být dnešní korekce pouze technická a nemusí nutně signalizovat konec tlaku na další posilování dolaru.
Zatímco nové inflační obavy mají globální charakter, kombinace efektu „inflační nervozita + útěk do bezpečí“ oslabila většinu měn G10 vůči americkému dolaru. Dokonce i švýcarský frank zaznamenal výraznou korekci. Nejvíce zasažen byl měnový pár EUR/USD, který je letos přibližně -1,2 % YTD.
Zdroj: XTB Research
Evropská centrální banka (ECB) nyní čelí ještě složitějšímu rozhodování, protože musí vyvažovat návrat inflačních tlaků proti reálnému riziku recese v Evropě. Ceny zemního plynu v Evropě se v reakci na eskalaci konfliktu a pozastavení produkce LNG v Kataru zdvojnásobily. Pokles cen energií v posledních letech byl přitom hlavním faktorem, který pomáhal tlumit evropskou inflaci a zároveň přispíval k oživení ekonomické aktivity. Trvalejší růst cen plynu by proto mohl zbrzdit postupné oživení evropské ekonomiky.
Navzdory symetrickému růstu výnosů na obou stranách Atlantiku pár EUR/USD výrazně oslabil kvůli expozici Evropy vůči volatilitě cen plynu, která hrozí vymazáním nedávných zlepšení ekonomické aktivity (lepší GDP, rostoucí PMI).
Zdroj: XTB Research
Navzdory úspěšné obraně technické podpory na úrovni 1,1600 zůstává sentiment kolem měnového páru EUR/USD výrazně medvědí, což potvrzují také data z derivátového trhu. Ukazatel Risk Reversal signalizuje trvalou preferenci put OPCE před call OPCE, což znamená, že investoři stále platí vyšší prémii za zajištění proti dalšímu oslabení eura v následujícím měsíci. Tento pesimismus odráží rostoucí obavy o stav evropské ekonomiky, která čelí tlaku vysokých cen energií a nízkým zásobám plynu — faktorům, které podle trhu zpochybňují udržitelnost současného ekonomického oživení.
Kurz EUR/USD (bílá) vs. 1měsíční trhem implikovaný Risk Reversal (modrá, negativní).
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Kapitál opouští Evropu 🇪🇺 📉
Ropa roste o 6 % 📈 Zopakuje se scénář z roku 2022?
🚩 US500 klesá před otevřením trhu v USA, VIX roste o 6 %
Evropské indexy otevírají se smíšeným sentimentem 📊
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.