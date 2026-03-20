Tři trhy, které sledovat příští týden (20.03.2026)

Trhy vstoupí do příštího týdne s jedním dominantním makro dilematem: zda se podaří znovu otevřít Hormuzský průliv bez další eskalace konfliktu. Pokud budou lodní trasy obnoveny, volatilita by měla klesnout a pozornost se vrátí ke „standardním“ makrodatům. Pokud se však konflikt vyhrotí, zejména prostřednictvím dalších útoků na energetickou infrastrukturu, mohl by se energetický šok přelít do inflačních očekávání v USA, tlačit výnosy výše a donutit trhy situaci přehodnotit. Lídři EU už vyzývají k moratoriu na útoky na energetickou a vodní infrastrukturu a zdůrazňují význam svobody plavby v Hormuzském průlivu. Zároveň se objevují zprávy, že USA a jejich spojenci zahájili operace zaměřené na znovuotevření průlivu, i když to může trvat týdny.
ROPA
Ropa zůstává hlavním ukazatelem napětí. Klíčovou otázkou už není jen samotná cenová úroveň, ale to, zda se konflikt posouvá do fáze skutečných fyzických narušení, tedy poškození infrastruktury, přesměrování dopravy a vzniku úzkých míst, a ne pouze do fáze rizikové prémie. Zprávy poukazují na eskalaci útoků na energetickou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu a na dominový efekt v globálních dodavatelských řetězcích, zejména v Asii. Zároveň rostoucí ceny paliv v USA naznačují, že energetický šok už začíná pronikat do ekonomiky a inflačních očekávání.
Pokud se objeví důvěryhodné signály o znovuotevření Hormuzského průlivu, ceny ropy by mohly rychle korigovat, protože trh začne započítávat nižší krajní rizika. Pokud se však útoky rozšíří nebo doprava zůstane narušena, asymetrie zůstává směrem vzhůru. Každá další seance narušení zvyšuje riziko druhého kola inflačních dopadů.
US500
Americké akcie ovlivňují tři klíčové faktory: riziko sazeb higher for longer, citlivost spotřebitelů na ceny paliv a relativní odolnost reálné ekonomiky. Trvale vysoké ceny ropy zvyšují inflační očekávání a reálné výnosy, zpřísňují finanční podmínky a vytvářejí tlak na sektory citlivé na sazby, včetně technologií.
USDIDX
Dolar nyní funguje jako barometr tržního stresu. Prodloužené narušení v Hormuzském průlivu obvykle směřuje kapitál do USD, zejména pokud rostoucí ceny ropy tlačí vzhůru výnosy v USA a vedou trh k dalšímu odsouvání očekávání ohledně snižování sazeb Fedu.
Na druhou stranu, pokud se objeví jasná cesta k deeskalaci a ceny energií klesnou, dolar může odevzdat část své bezpečné přirážky spolu se zlepšujícím se sentimentem.
