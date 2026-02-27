Tři trhy, které sledovat příští týden (27.02.2026)

S blížícím se zahájením čínských „Two Sessions“ (nejdůležitějších politických zasedání ČLR) v polovině týdne, sérií globálních zveřejnění PMI a CPI a páteční zprávou z amerického trhu práce vstupují trhy do období zvýšené volatility. To přichází současně se zasedáním OPEC+ (neděle), jarním prohlášením britské kancléřky Rachel Reevesové (úterý) a komunikací centrálních bank (Beige Book Fedu ve středu; zápis ze zasedání ECB ve čtvrtek). Klíčové instrumenty ke sledování: EURUSD, US500 a ropa (Brent/WTI).
EURUSD
EURUSD bude v následujících dnech fungovat jako barometr relativní síly makrodat a očekávání ohledně centrálních bank. V eurozóně budou klíčová data CPI inflace (úterý), PMI ve službách a údaje o nezaměstnanosti (středa) a HDP eurozóny (pátek). V USA se pozornost zaměří na ISM ve zpracovatelském průmyslu (pondělí), ADP a ISM ve službách (středa) a report NFP včetně míry nezaměstnanosti (pátek).
Rizikem pro býky na euru je scénář, kdy slabší report z trhu práce nebude stačit ke změně rétoriky Fedu, pokud růst mezd a inflace ve službách zůstanou zvýšené. Naopak jasné známky ochlazení amerického trhu práce by se mohly rychle promítnout do poklesu krátkodobých výnosů a posílení EURUSD.
Holubičí přehodnocení politiky Fedu v kombinaci se stabilní inflací v eurozóně by mohlo podpořit další růst. Naopak „setrvačná“ inflace v USA a jestřábí signály ze strany Fedu by znovu otevřely rizika poklesu.
US500
Americký akciový trh vstupuje do týdne s rovnováhou mezi makroekonomickou nejistotou a podporou ze strany tržeb firem. Index bude nejprve reagovat na tvrdá data o aktivitě (PMI, ISM) a následně na komunikaci Fedu — zejména Beige Book (cyklickou zprávu o aktuálních ekonomických podmínkách) a interpretaci páteční zprávy z trhu práce.
Zásadní zůstává také výsledková sezóna. Reporty společností jako Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB a CrowdStrike mohou vyvolat výrazné rotace mezi růstovými tituly vyšší kvality, cyklickými sektory a defenzivními akciemi.
ROPA (Brent / WTI)
Ropa vstupuje do týdne pod vlivem politického rizika a rozhodnutí o nabídce. Nedělní (08.03.2026) zasedání OPEC+ bude prvním významným katalyzátorem, který nastaví očekávání ohledně produkční disciplíny. V polovině týdne se pozornost přesune do Číny — zveřejnění PMI (středa) a zahájení parlamentních zasedání („Two Sessions“) mohou změnit narativ ohledně poptávky.
Jestřábí signály z OPEC+ a konstruktivní komunikace z Číny by mohly obnovit růstovou dynamiku. Zklamání z čínských dat nebo vstřícnější přístup k navyšování nabídky by omezily růstový potenciál a udržely trh v širším konsolidačním pásmu.
OIL: ceny pokračují v růstu navzdory návrhu doprovodu lodí americkým námořnictvem 📌
Denní shrnutí: Trhy kapitulují pod vlivem Perského zálivu
US Open: Wall Street v krvi
🚨📉 DE40 klesá o 3 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.