US Open: Rostoucí ceny ropy a PPI tlačí na Wall Street 📉 Technologické a finanční akcie klesají

V pátek se americké akcie obchodují níže v reakci na nejnovější zveřejnění PPI. Údaj vyšel jasně nad konsenzem, okamžitě posílil narativ o setrvačné inflaci a zvýšil obavy, že Fed může mít jen omezený prostor pro brzké uvolnění. Dow klesl o 715 bodů (-1,5 %), S&P 500 oslabil o 1,1 % a Nasdaq ztratil 1,4 %. Lednový PPI vzrostl o 0,5 % m/m (vs. 0,3 % oček.), zatímco jádrový PPI vyskočil o 0,8 % (vs. 0,3 %). Právě jádrová složka nejvíce poškodila náladu na trhu.
Technologie a software jsou znovu pod tlakem a trh uzavírá únor ve slabém tónu. Opatrnost dále posílila UBS, která snížila hodnocení amerických akcií na „benchmark“ a upozornila na dolarové riziko, natažené valuace a politické turbulence ve Washingtonu. V pozadí navíc rostou geopolitická rizika: napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem, možnost eskalace kolem Íránu a zprávy, že USA nařídily diplomatům a jejich rodinám evakuaci z Izraele.
- PPI (inflace výrobců v USA): +0,5 % m/m vs. +0,3 % oček.; jádrový PPI +0,8 % m/m vs. +0,3 % — silné překvapení směrem nahoru a jasný signál inflačního rizika.
- Reakce indexů: Dow -1,5 % (-715 bodů), S&P 500 -1,1 %, Nasdaq -1,4 %.
- Technologie znovu pod tlakem: Nvidia -2 % (po více než -5 % v předchozí seanci), Amazon také slabší — investoři jsou méně ochotní honit AI hype a titulky spojené s OpenAI, místo toho se soustředí na valuace a riziko.
- Software/kyberbezpečnost tvrdě zasaženy: Salesforce -4 %, Microsoft cca -2 %; Zscaler -11 % po zklamání ve výsledcích; CoreWeave padá téměř o 20 % kvůli slabému výhledu.
- Sentiment: klasický risk-off — investoři nejdřív snižují expozici a teprve potom se ptají; přetrvávají obavy z dopadu AI na trh práce (včetně velkých škrtů ve firmě Block).
- Uzavření února: Nasdaq míří k poklesu o více než 3 % m/m; S&P 500 cca -1 % za měsíc, Dow kolem -0,3 %.
- UBS k americkým akciím: snížení na „benchmark“ s odkazem na slabší výhled dolaru, zvýšené valuace a politické turbulence; trhy mimo USA v roce 2026 jasně překonávají (MSCI World ex-US téměř +8 % YTD vs. S&P 500 zhruba beze změny).
US500 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Finanční sektor a banky jsou dnes výrazně slabé, přičemž pozornost se soustředí na expozici vůči private equity a riziko selhání mezi softwarovými firmami. Naopak Netflix a Dell patří k pozitivním výjimkám. Software a IT služby jsou mezitím opět pod tlakem a Nvidia dál působí technicky křehce.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix odstoupil ze závodu o akvizici Warner Bros. Discovery, čímž nechává Paramount Skydance dokončit dohodu za 111 mld. USD. Trh krok přivítal — Netflix +8 % v předobchodní fázi, WBD -2 %, Paramount +9 %.
Live Nation: Akcie +1 % poté, co Rothschild & Co. Redburn zvýšil doporučení na „buy“ a zvedl cílovou cenu na 193 USD (zhruba 22% potenciál růstu). Analytici poukazují na stabilizaci po předchozím deratingu, silnou poptávku (výsledky za 4Q a výhled) a slábnoucí regulační obavy.
Block: Společnost oznámila plán zrušit více než 4 000 pracovních míst (zhruba polovinu pracovní síly). Akcie v obchodování po uzavření trhu vyskočily o 19 %, protože investoři krok vyhodnotili jako razantní posun ke zvyšování efektivity.
Dollar Tree: Citi snížila doporučení na „neutral“ z „buy“; akcie -2 %. Banka tvrdí, že po zdvojnásobení od minim a obchodování blízko cílové ceny je nyní poměr rizika a výnosu vyrovnanější, navzdory pokroku v multi-price strategii.
Amazon / Big Tech / OpenAI: Po oznámení OpenAI o investičním kole ve výši 110 mld. USD (což implikuje předpeněžní ocenění 730 mld. USD) Big Tech oslabil: Amazon -1 %, Microsoft -2 %, Meta -1 %. Přestože se Amazon kola účastní a rozšiřuje své víceleté partnerství s OpenAI, rozsah valuace a pokračující AI capex zřejmě tlumí krátkodobé nadšení.
Zdroj: xStation5
