🔴 Tři trhy, které sledovat příští týden: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)

Výsledková sezóna na Wall Street se blíží ke konci, zatímco američtí investoři stále z velké části ignorují nadále napjatou situaci na Blízkém východě. Volatilita na ropném trhu zůstává zvýšená kvůli nejistotě, zda se region přibližuje k míru, nebo k obnovené eskalaci nepřátelských akcí.
Tento týden by měl být pro trhy obzvlášť zajímavý. Na jedné straně bude zveřejněna americká inflační zpráva, která je klíčová pro výhled Fedu. Na druhé straně oficiálně končí mandát Jeroma Powella v čele Fedu. Trh bude navíc pečlivě sledovat setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v Číně. Mezi klíčové trhy, které bude v následujících dnech vhodné sledovat, patří EURUSD, CH50cash (China A50) a OIL (ropa Brent).
EURUSD
Ceny energií nadále zatěžují evropskou měnu, zatímco investoři zůstávají soustředěni na možnost rychlé mírové dohody na Blízkém východě. Jakmile geopolitické napětí poleví, očekává se, že se pozornost opět přesune k měnové politice.
V pondělí má Senát potvrdit Kevina Warshe jako nového předsedu Fedu, zatímco pátek bude posledním dnem Jeroma Powella v úřadu, i když se očekává, že zůstane v Radě guvernérů. Hlavní pozornost trhu se zaměří na dubnovou zprávu o inflaci CPI v USA, která se očekává kolem 3,7 %, tedy téměř dvojnásobku cíle Fedu.
Navzdory zvýšené inflaci investoři stále neočekávají, že by se Fed pod novým vedením vrátil ke zvyšování úrokových sazeb.
CH50cash (China A50)
Tento týden přinese také klíčová makrodata z Číny, včetně údajů o inflaci CPI a PPI, které budou zveřejněny v pondělí. Hlavní pozornost trhu se však soustředí na setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
Trhy očekávají možné prodloužení obchodní dohody podepsané loni na podzim. Trump bude pravděpodobně tlačit na vyšší čínské nákupy amerického zboží, jako jsou sójové boby, plyn, uhlí a letadla Boeing. Na oplátku bude Čína pravděpodobně usilovat o zmírnění omezení na vývoz technologií, zejména v polovodičovém sektoru.
Pokud ze schůzky vzejdou pozitivní signály, CH50cash (China 50), který se nedávno obchodoval poblíž nejvyšších úrovní od roku 2022, by mohl prodloužit růst a potenciálně zamířit k úrovním naposledy dosaženým v roce 2020.
OIL
První plný květnový víkend přinesl na ropný trh výraznou volatilitu, když ceny kolísaly přibližně o 20 USD na barel. Nakonec se ceny vrátily zpět pod 100 USD u WTI a mírně nad 100 USD u Brentu.
Přestože došlo k menší eskalaci napětí na Blízkém východě, nezdá se, že by Donald Trump před návštěvou Číny usiloval o plnohodnotný konflikt. Z dat by obchodníci měli sledovat také středeční report DOE o zásobách spolu s měsíčními aktualizacemi OPEC a IEA k ropnému trhu.
Za zmínku také stojí, že Spojené státy nedávno zaznamenaly rekordně vysoký export ropy, což by mohlo v budoucnu přispět k dalšímu poklesu zásob.
