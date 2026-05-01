Tři trhy, které sledovat příští týden: USDJPY, US500, OIL (01.05.2026)

- Intervence BoJ potvrzena: Údaje Bank of Japan ukazují na masivní intervenci ve výši 5,4 bilionu jenů, která byla spuštěna poté, co USDJPY prolomil úroveň 160.
- Smíšený sentiment na Wall Street: Po rekordních maximech tažených tržbami Big Tech si trh dává pauzu před dnešními odpoledními údaji ISM z USA.
- Napjatý ropný trh: Ceny zůstávají zvýšené (Brent nad 110 USD) kvůli blokádě íránských přístavů a rekordním exportům z USA.
Týden, který se nyní chýlí ke konci, byl pro ropný trh skutečnou horskou dráhou. Investoři přesouvají pozornost za hranice Blízkého východu. Analyzují možný odchod Spojených arabských emirátů z OPEC, nárůst exportu americké ropy a známky destrukce poptávky v Asii. Japonsko zároveň přistoupilo k měnové intervenci v období nižší likvidity. Přestože indexy na Wall Street v posledních dnech dosáhly nových historických maxim díky tržbám Big Tech, dnešní seance přináší mírnou pauzu. Po výsledcích gigantů, jako je Apple, se pozornost trhu přesouvá k dnešním odpoledním údajům ISM z USA a třem klíčovým trhům: USDJPY, US500 a OIL.
USDJPY
Údaje Bank of Japan potvrzují masivní měnovou intervenci z konce dubna v celkové výši přibližně 5,4 bilionu jenů. Tato záchranná akce následovala poté, co měnový pár USDJPY prorazil psychologickou hranici 160. Tokio zopakovalo svou strategii z roku 2024 a zasáhlo proti spekulantům během Golden Week, kdy nízká likvidita zesiluje dopad vládních kroků. Je však důležité poznamenat, že podobné kroky v letech 2022 a 2024 poskytly jenu pouze několik měsíců úlevy. Trvalý obrat trendu bude vyžadovat jestřábí postoj BoJ a změnu sentimentu vůči dolaru, kterou mohou ovlivnit dnešní makrodata z USA.
US500
Přestože index na konci dubna dosáhl historických rekordů díky solidním kvartálním reportům, dnešní futures naznačují chvíli oddechu. Investoři jsou optimističtí, protože několik společností ze skupiny „Magnificent Seven“ (Mag7) se stále nachází pod svými předchozími maximy. To vytváří prostor pro další růst. Zatímco tomuto týdnu dominovaly tržby technologických firem, optimismus nadále podporují prohlášení o „vertikální stěně poptávky“ po řešeních v oblasti AI. Pozornost se nyní zaměří na to, zda tyto fundamenty dokážou vyvážit inflační tlaky a geopolitická rizika.
OIL
Ceny ropy zakončují týden na zvýšených úrovních, i když ranní zisky aktuálně čelí obratu. Červencové kontrakty na Brent si vytvořily oporu nad 110 USD za barel, zatímco WTI osciluje kolem 105 USD. Klíčovým faktorem volatility zůstává USA oznámená blokáda íránských přístavů. Trhy mezitím analyzují data, která ukazují rekordní americký export ropy a ropných produktů v objemu 20 milionů barelů. Při současných cenách to ukazuje na mimořádně napjatou situaci v globální nabídce. Investoři čekají na další odhady produkce OPEC, které přinesou větší jasno ohledně tržní rovnováhy v nadcházejících měsících.
Shrnutí trhů – Data potvrzují intervenci BoJ. Čeká se na americký ISM (05.01.2026)
